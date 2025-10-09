В Дагестане прогнозируют сильное ухудшение погоды
В Дагестане объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В приморских и низменных районах Дагестана сегодня и завтра, 9 и 10 октября, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Власти рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. На улице следует обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, избегать линий электропередач и деревьев.
