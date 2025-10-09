Тренер Ильдар Ахметзянов перейдет из «КАМАЗа» в «Оренбург»

Главный тренер футбольного клуба «КАМАЗ» Ильдар Ахметзянов покинул свой пост. Он продолжит работу в «Оренбурге», выступающем в Российской премьер-лиге. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

Вместе с господином Ахметзяновым в новый клуб перейдут тренеры Дмитрий Белоруков и Артур Ахметгалимов.

Ильдару Ахметзянову 41 год. В качестве игрока он выступал за «КАМАЗ» с 2010 по 2014 год, а в 2017-м вошел в тренерский штаб команды. С 2020 года возглавлял клуб в статусе главного тренера.

«КАМАЗ» — российский профессиональный футбольный клуб из города Набережные Челны. По сообщению Meta, новым главным тренером клуба станет Антон Хазов.

Ранее сообщалось, что в июле футбольного судью отправили под домашний арест из-за пенальти в матче между футбольными клубами «Торпедо Москва» и «КАМАЗ».

Анна Кайдалова