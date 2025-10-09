Волгоградец стал фигурантом дела о ДТП с погибшим пассажиром под Саратовом

В Саратовской области следствие возбудило в отношении 38-летнего водителя из Волгоградской области уголовное дело по факту гибели пассажира в ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла примерно в 14:05 15 августа этого года в Калининском районе. Согласно предварительным сведениям, фигурант находился за рулем автомобиля «Форд Транзит» и в 3 км от села Первомайское не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства, в результате чего врезался в «МАЗ» с прицепом.

Серьезные травмы получил 63-летний пассажир иномарки. Мужчина скончался в лечебном учреждении через несколько дней после происшествия.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов