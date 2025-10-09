Более 190 тысяч жителей Северной Осетии с начала года прошли диспансеризацию

В Северной Осетии более 190 тысяч жителей с начала года прошли диспансеризацию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Кроме того, врачи провели профилактические осмотры почти 100 тыс. детей, а передвижные медицинские комплексы совершили 1,1 тыс. выездов выездов по районам региона, включая самые отдаленные населенные пункты.

«Во время медицинских осмотров можно пройти базовый комплекс обследований. Это очень важно, так как медики могут выявить возможные заболевания на ранней стадии и приступить к своевременному лечению», — написал господин Меняйло.

Константин Соловьев