В Ульяновской области на треть снизилось количество расторжений брака

В Ульяновской области зафиксировано самое значительное за последние двадцать лет снижение количества расторжений брака, сообщило в четверг Агентство ЗАГС Ульяновской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество расторжений браков в 2025 году снизилось на 27,2%, при этом разводы сократились во всех муниципалитетах региона.

В Агентстве ЗАГС отмечают, что подобное резкое снижение расторжений брака за столетнюю историю наблюдений отмечалось в 2010 году — на 16%, в 2004 году — на 29%, и в 1945 году — на 96%.

Также, сообщает ведомство, с начала 2025 года в регионе сократилась и смертность, «динамика сокращения смертности сохранилась и по итогам трех кварталов года». Самое большое снижение количества фактов смерти в Николаевском (-15%), Майнском (-11%) и Радищевском (-10%) районах области.

Андрей Васильев, Ульяновск