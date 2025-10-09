В Невинномысске убежище через суд вернули в федеральную собственность

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск Росимущества и признал за Российской Федерацией право собственности на защитное сооружение гражданской обороны площадью 158,4 кв. м в Невинномысске, которое находилось у ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае обратилось в арбитражный суд с требованием о признании права собственности на убежище. Объект расположен в Невинномысске на компрессорной станции КС-7.

Ответчиком выступило ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Третьими лицами в деле стали Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю, городское управление по чрезвычайным ситуациям, администрация Невинномысска, Росреестр и региональное министерство имущественных отношений.

Суд принял решение в пользу истца. Решение служит основанием для регистрации права собственности на объект в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю.

Документ может быть обжалован в апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, а в кассации — в течение двух месяцев после вступления в силу.

Тат Гаспарян