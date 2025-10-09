В Чехии начали продавать Lada Niva азербайджанского производства

В Чехии стартовали продажи внедорожника Lada Niva, следует из обзора чешского издания Idnes на этот автомобиль. Компания-импортер машин AMC Autocentrum Kratonohy указывает на «нероссийское происхождение» внедорожников, поскольку они были собраны на заводе «Азермаш» в Азербайджане, хоть и по партнерской программе АвтоВАЗа.

«Это продукт местного производства, VIN-код которого начинается с NVA. Ввоз автомобилей осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством. Автомобили официально ввезены в ЕС и легально растаможены»,— сообщают в AMC.

«Нива» — культовый автомобиль для чехов, отмечает Idnes, потому что внедорожник играл важную роль в сюжете культового чехословацкого сериала «Гости» 1983 года. «Мы не сошли с ума. Конечно, это пятидесятилетняя дрянь, в которую подавляющее большинство людей, привыкших к современным машинам, даже не сядут. Но для тех.., кому нужны ее специфические характеристики, и кто не может или не хочет платить больше, альтернативы, по сути, нет»,— пишет автор обзора на автомобиль.

Стоимость Lada Niva в Чехии начинается от 498 тыс. крон (порядка 1,9 млн руб.). Машины начали собирать в Азербайджане в марте 2024 года. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что открытие производства в Азербайджане может помочь компании вернуть долю рынка в этой стране.