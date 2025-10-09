Компании из Башкирии могут стать резидентами индустриального парка в Таджикистане

«В присутствии президента России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона обменялись соглашениями о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка»,— сообщил в Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, будущий парк будет расположен на территории 9,3 га. Несколько республиканских предприятий уже заинтересовались стать резидентами индустриального парка, отметил он.

Как сообщает РБК-Уфа, инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в Душанбе заключено сегодня во время государственного визита президента России в Таджикистан. Документ подписали правительства Башкирии и Таджикистана, ВЭБ и предприятие «Коргохи машинсози», на территории которого создадут преференциальную зону. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд руб. Корпорация «ВЭБ.РФ» намерена вложить 500 млн руб.

Приоритетные направления деятельности парка — легкая промышленность, станкостроение, медицинское оборудование, металлургия. Резидентами могут стать две компании из Башкирии: «Евнат», которая занимается производством промышленного оборудования и «Экосбер», специализирующиеся на производстве теплоэнергетического оборудования.

