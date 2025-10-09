Права на альбомы группы Kunteynir передадут лейблу «А+»

Альбомы рэп-группы Kunteynir стали недоступны на стриминговых сервисах (за исключением релиза «Дорога в облака»). Как сообщил участник группы Максим Синицын, удаление треков со стримингов связано с передачей прав на них лейблу «А+».

Максим Синицин также опубликовал аудиозапись, на которой он разговаривает с Марком Флинком — бывшим менеджером основателя группы Паши Техника и соучредителем музыкального издательства NVN prod. Из разговора можно сделать вывод, что ранее права на контент группы принадлежали NVN prod.

«Мы добились своего, весь контент передается наследникам! А+ красавчики»,— написал Максим Синицин. Подробности сделки он не раскрыл.

А+ — музыкальное издательство, гендиректором которого является Артем Боровков. Среди резидентов лейбла — АИГЕЛ, ЛСП, Pharaoh, Tommy Cash, Хлеб, Шарлот, Триагрутрика, АК-47 и др.

Kunteynir — андерграундный коллектив, получивший известность в нулевые. Тексты для группы писал Паша Техник (Павел Ивлев). После распада коллектива в 2016 году Паша Техник начал сольную карьеру. Но в 2020 году он и один из участников группы МС Кальмар (Алексей Виноградов) воссоединили коллектив и записали альбом «Дорога в облака», который вышел на «А+». После смерти Паши Техника Kunteynir записал релиз «Помним» в память об артисте. 3 октября у группы вышел новый трек «Опасный детектив 2».

О прощании с Пашей Техником — в репортаже «Ъ» «Похороны рэпера и мема».