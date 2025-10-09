Россия и Таджикистан подписали соглашение о медосмотре трудовых мигрантов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко встретился с таджикистанским министром здравоохранения и соцзащиты Джамолиддином Абдуллозодой в Душанбе. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о медосвидетельствовании трудовых мигрантов из Таджикистана перед въездом на территорию РФ.

Проходить медосмотр граждане Таджикистана будут в одном из специальных пунктов, развернутых в Душанбе. При этом повторно посещать врача после приезда в Россию не требуется, указано в материалах ко встрече, с которыми ознакомился «Ъ». Медосвидетельствование планируют проводить на платной основе.

Кроме того, господа Мурашко и Абдуллозода договорились укреплять сотрудничество РФ и Таджикистана в сфере оказания медицинской помощи. В частности, министры подписали межведомственную дорожную карту на 2026–2027 годы о продолжении партнерства в области здравоохранения.

Москва и Душанбе намерены и дальше обмениваться опытом в сфере общественного здоровья, профилактики, диагностики и лечения хронических неинфекционных заболеваний, в вопросах внедрения ИИ- и телемедицинских технологий, уточняется в пресс-релизе. Отдельно стороны будут расширять взаимодействие по линии медицинского и фармацевтического образования. В 2024 году в российских медицинских вузах уже обучались более 2,3 тыс. студентов из Таджикистана, 297 из них — по квоте правительства РФ.

Встреча российского и таджикистанского министров проходит во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Душанбе. Глава государства уже провел переговоры тет-а-тет с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Также состоялась встреча сторон в составе делегаций. После этого президенты выступили с заявлениями и подписали документы о сотрудничестве.