Житель Оренбурга пытался вывезти в Республику Казахстан контрабанду боеприпасов

Самарские таможенники пресекли действия жителя Оренбурга, направленные на вывоз с территории РФ в Республику Казахстан товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю, а также боеприпасов. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

По информации ведомства, в Оренбурге в помещении транспортной компании сотрудники таможни изъяли экспресс-курьерское отправление, в котором обнаружили средства индивидуальной защиты дыхательных путей (противогазы) марки «ГП-5» и «ГП-7», а также сигналы химической тревоги (СХТ-40).

Житель города знал о необходимости получения разрешительных документов на вывоз указанных товаров. Но для получения материальной выгоды он в нарушение требований законодательства РФ собирался незаконно перевезти товары через госграницу РФ с государствами — членами Евразийского экономического союза посредством международного экспресс-курьерского отправления.

Довести до конца свой умысел он не смог по независящим от него обстоятельствам. Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов), проводится предварительное расследование.

Руфия Кутляева