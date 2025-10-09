Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Школы Краснокамска закрыты из-за угрозы теракта

В одном из телеграм-каналов неизвестный опубликовал информацию о намерении устроить теракт в школах Краснокамска. Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, в целях обеспечения безопасности образовательный процесс в школах был приостановлен. «Оперативные службы оповещены, в настоящее время проводится проверка», - уточняет ведомство. Видеоматериалы, опубликованные в телеграм-канале, переданы в правоохранительные органы для установления личности нарушителя.