Бывшего замдиректора нижегородского Фонда капремонта обвинили в мошенничестве

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. По данным прокуратуры, ее обвинили в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (по ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как писал «Ъ-Приволжье», задержали обвиняемую в июле 2025 года. Следствие установило, что в декабре 2023 года замдиректора Фонда капремонта подписала приказ о приеме на работу своей дочери на должность ведущего экономиста отдела учета. Фактически дочь обвиняемой свои служебные обязанности не выполняла, но зарплата ей начислялась. Эти деньги обвиняемая забирала себе.

Сумма похищенных денежных средств составила почти 600 тыс. руб. По решению суда, на время следствия была отпущена под подписку о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин