Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Саратове

Прокуратура Заводского района Саратова приступила к проверке по факту нападения бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, собака напала на ребенка на улице Прудной в Заводском районе Саратова накануне, 8 октября. Пострадавшую с травмами увезли в медучреждение.

Прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства в сфере обращения с животными без владельцев и деятельность ответственных служб и органов местного самоуправления. Также надзорное ведомство рассматривает вопрос о взыскании через суд в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.

Павел Фролов