С птицефабрики — на волю

Как стало известно “Ъ”, ходатайство об УДО подал Александр Кравченко, экс-глава крупнейшей в России тюремной больницы, расположенной в столичном СИЗО «Матросская Тишина». Его осудили на семь лет за постановку фиктивных диагнозов фигурантам, что позволяло им выйти на свободу. Свою вину врач, сейчас принудительно работающий на птицефабрике, так и не признал.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший главврач тюремной больницы Александр Кравченко

По данным источников “Ъ”, ходатайство 45-летнего Александра Кравченко об условно-досрочном освобождении рассмотрит один из райсудов Вологодской области, где он сейчас отбывает наказание.

В конце 2023 года Преображенский райсуд Москвы признал господина Кравченко виновным в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигуранту назначили семилетний срок, лишив его звания подполковника внутренней службы с запретом в течение двух лет заниматься «деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельности в системе здравоохранения, и врачебной деятельностью».

По версии следствия, являясь с 2019 года начальником расположенной на территории «Матросской Тишины» больницы — филиала медико-санитарной части 77 ФСИН России, которая обслуживает столичные СИЗО, офицер незаконно освободил четырех осужденных и четырех арестованных, а также перевел без оснований на больничный режим еще одного фигуранта. Изначально следствие полагало, что господин Кравченко делал это за взятки (ст. 290 УК РФ), но корыстный мотив в его действиях не подтвердился. В результате следствие и суд пришли к выводу, что действия врача были обусловлены желанием получить от руководства «похвалу и поощрение, продвижение по службе и проч.».

Медик, как посчитал принявший версию СКР суд, пытался исполнить «любыми способами ложно понятое им указание руководства по распределению и снижению количества» заключенных в «Матросской Тишине».

Для этого он или лично подписывал, или давал указания своим подчиненным утвердить заключения о наличии у подследственных и осужденных «объективно не проверенных и, как следствие, необоснованно выставленных диагнозов о тяжелых заболеваниях».

Сам же Александр Кравченко настаивал, что он лишь исполнял свой профессиональный долг, спасая жизни тяжелобольных пациентов.

На размещение заключенных он никак не влиял, так как это было прерогативой начальника СИЗО и его замов, не имел он никакой заинтересованности и в понижении перелимита изолятора.

До и после оглашения приговора экс-сотрудник ФСИН находился в «Матросской Тишине», где раньше работал, а позже — в СИЗО-7 в Капотне. После отклонения его апелляционной, а потом и кассационной жалоб на решение суда Александр Кравченко был этапирован в Кирово-Чепецк в ИК-5 общего режима для бывших сотрудников правоохранительных органов и работников судов. В момент поступления в колонию он имел право на УДО, так как, учитывая время, проведенное в СИЗО с момента задержания в январе 2022 года, он отбыл более половины своего срока. Однако ходатайство господина Кравченко осталось без удовлетворения, зато летом этого года суд согласился перевести его на принудительные работы. По словам адвоката Дмитрия Рощина, его подзащитный трудится простым подсобным рабочим на птицефабрике. При этом он продолжает обжаловать свой приговор, дойдя до Верховного суда.

