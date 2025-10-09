Нобелевку по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 71-летний венгерский писатель Ласло Краснохоркаи. Как говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета, премия была вручена за «убедительное и визионерское творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

В Нобелевском комитете назвали Ласло Краснахоркаи «великим эпическим писателем центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду». Его творчество характеризуется «абсурдизмом и гротескными излишествами», но при этом зачастую он предпочитает «созерцательный, тонко выверенный тон».

Первая публикация Ласло Краснохоркаи вышла в 1977 году. В основе его антиутопических романов и новелл — притчи о жизни людей в изолированном мире, лишенном перспектив. Его книги переведены на японский и европейские языки. В числе его произведений — романы «Меланхолия сопротивления» (вышел в 1989 году), «Война и война» (1999), «С севера — гора, с юга — озеро, с востока — дорога, с запада — река» (2003), «Си-ван-му здесь среди нас» (2008), «Последний волк» (2009). В 2008 году был приглашенным профессором Берлинского Свободного университета.