Под Рыбинском четыре человека пострадали в аварии

9 октября около 8:45 на 74-м км автодороги Ярославль-Рыбинск произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и грузовика MAN. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что сильно пострадала передняя часть легковой машины. В результате аварии водитель Kia 1995 года рождения и трое пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Водитель грузовика 1992 года рождения не пострадал.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын