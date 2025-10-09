Минцифры России опровергло информацию об отключении интернета по выходным

Сообщения в мессенджерах якобы от лица Минцифры России не соответствуют действительности. На самом деле отключение интернета в стране по выходным не планируется, заявили в Telegram-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно. При этом их стабильность зависит от «особенностей обеспечения безопасности в каждом регионе».

Минцифры рекомендовало пользователям не доверять непроверенным источникам. Правдивую информацию следует искать на сайте министерства, а также в официальных каналах в Max и Telegram, заключили в ведомстве.