На Алтае объявлен тендер на строительство дороги на Кату-Ярык за 3,2 млрд руб.

КУ РУАД «Горно-Алтайавтодор» объявило тендер на строительство автомобильной дороги «Балыктуюль — Балыкча» на участке с 30 по 36 км (перевал Кату-Ярык). Стоимость контракта составила более 3,2 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из федерального и республиканского бюджетов.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести нарезку уступов, планировочные и укрепительные работы, устройство подпорной стенки, устройство перепадов из матрацев, укрепление кюветов матрацами и дренирующей насыпи, а также установить водопропускную трубу. Кроме того, победителю торгов необходимо оборудовать три аварийных съезда.

Работы предстоит выполнить в два этапа до 20 октября 2027 года.

Александра Стрелкова