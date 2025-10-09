В деле о взыскании 287 млн рублей с ЧелябГЭТ появились еще два ответчика

Арбитражный суд Челябинской области привлек ООО «Уралдорпроект» и «Челябинскдортранспроект» в качестве соответчиков по делу о взыскании 287 млн руб. с ООО «Челябинский городской электрический транспорт» (ЧелябГЭТ). Соответствующее определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление в суд направило областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» в декабре 2024 года. Организация просила взыскать с ЧелябГЭТ неосновательное обогащение, полученное по 10 государственным контрактам на капитальный ремонт трамвайных путей. Договоры между сторонами были заключены в 2022-2024 годах.

Изначально компании «Уралдорпроект» и «Челябинскдортранспроект» участвовали в деле в качестве третьих лиц.

Сейчас суд рассматривает вопрос о проведении судебной экспертизы. Ближайшее заседание по делу запланировано на 17 ноября.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Челябинскдортранспроект» зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности — «деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях». Компания принадлежит Юлии Александровой. Ранее владельцем был ее отец, бывший вице-спикер законодательного собрания региона Юрий Карликанов. Руководитель — Виталий Передерий, который также возглавляет АО «Челябинский метротрамвай».

ООО «Уралдорпроект» создано в Челябинске в 2016 году. 100% уставного капитала принадлежит Алексею Рапоте. Руководит компанией Валентина Горбулина.