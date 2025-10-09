Германский экспорт сократился после введения тарифов Трампа

В августе германский экспорт сократился на 0,5% в сравнении с июлем, составив €129,7 млрд. Такие данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что экспорт вырастет на 0,3%. Импорт в августе также сократился — на 1,3% в сравнении предшествующим месяцем, до €112,5 млрд. Тем самым профицит торгового баланса по итогам августа составил €17,2 млрд. В годовом выражении экспорт в августе сократился на 0,7%, импорт вырос на 3,5%.

На германский экспорт негативно повлияло введение 15-процентных пошлин на ввоз товаров из ЕС в США. По подсчетам Destatis, экспорт в США, которые являются крупнейшим торговым партнером Германии, в августе снизился на 2,5%, до €10,9 млрд. Тем самым немецкий экспорт в США снижался пятый месяц подряд, упав до минимума с 2021 года. В годовом выражении экспорт товаров из Германии в США упал на 20,1%. При этом экспорт в Китай вырос в сравнении с июлем на 5,4%, составив €6,8 млрд.

Яна Рождественская