Интеллектуальную систему безопасности запустили на мостах в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на четырех мостах через Оку установили интеллектуальную систему безопасности. С ее помощью планируется в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ситуации на мостах, чтобы предупреждать нештатные ситуации и реагировать на случаи незаконного вмешательства в работу транспортной инфраструктуры.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Проект реализовали специалисты «Росатом Инфраструктурные решения».
На мостах и прилегающих территориях установили более 500 видеокамер на мостах, оборудовали посты транспортной безопасности и единый пункт управления, который объединил системы контроля, управления доступом, охраны, оповещения и видеонаблюдения.