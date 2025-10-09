У епископа из Перу обнаружили 17 любовниц и ресторанный бизнес

Епископ перуанского города Хули Сиро Киспе Лопес подал папе римскому Льву прошение об отставке после того, как оказался в центре грандиозного скандала. У 50-летнего священнослужителя обнаружились 17 любовниц, в том числе одна монахиня, а также доля в ресторанном бизнесе и конфликт с индейцами. О подробностях скандала газете The Times рассказала перуанская журналистка Паола Угас, которая ознакомилась с документами проводимого Ватиканом расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Archdiocese of Cusco Фото: Archdiocese of Cusco

Сиро Киспе Лопес был рукоположен в епископы в 2018 году папой римским Франциском. О том, что он ведет очень свободный образ жизни, стало известно в 2024 году, когда он случайно переслал свои фотографии в обнаженном виде уборщице, а та сообщила об этом церковным властям.

Много шума наделала также драка между двумя приревновавшими друг друга любовницами епископа, каждая из которых считала себя его единственной пассией. А стравила их между собой, тоже из ревности, еще одна любовница епископа — монахиня.

Кроме того, как сообщает The Times, Ватикан вынужден был расследовать подозрения в хищении епископом церковных средств: он якобы забрал принадлежащие церкви стулья и поставил их в ресторане сети Patas Arriba, в котором у него доля.

И наконец, Ватикану на него пожаловались индейцы аймара, которые заявили, что его преосвященство якобы присвоил себе средства, выделенные ООН на проекты поддержки этого коренного народа Перу. Как сообщила Паола Угас, епископ деньги вернул, что было довольно неожиданно. Но она связывает это с тем, что индейцы пригрозили епископу линчеванием, а аймара известны тем, что держат слово.

Алена Миклашевская