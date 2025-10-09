Управляющую компанию в Чебаркуле оштрафовали за некачественное содержание дома

«Государственная жилищная инспекция Челябинской области» привлекла к ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. чебаркульскую управляющую компанию ООО «Сфера ЖКС» за ненадлежащее содержание жилого дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения в работе организации ведомство выявило во время проверки. Выяснилось, что возле дома №32 по улице Каширина не убирают мусор и растительность на близлежащей территории, над подъездом нет козырька, а электрощитовые ящики в доме не закрываются. Кроме того, в подъезде в окнах разбиты стекла, краска облезла, в подвале присутствует влажность.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Постановлением жилищной инспекции юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Директору управляющей компании внесли представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения виновных работников привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Виталина Ярховска