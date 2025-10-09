Курганца арестовали за убийство пенсионерки и двух ее внуков с помощью поджога

Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу жителя деревни Смолина, обвиняемого в убийстве пенсионерки и двух ее внуков посредством поджога (п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до 7 декабря, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

По версии следствия, вечером 7 октября 24-летний сельчанин поссорился со своей сожительницей, многодетной матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он облил бензином крыльцо и входную дверь дома, где они вместе жили, и поджег его. В результате возгорания погибли 58-летняя мать его сожительницы, годовалый и трехлетний ребенок. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали с травмами. Обвиняемый знал, что в доме находятся четыре человека.

На место происшествия, помимо следственно-оперативной группы, выезжала прокуратура Шатровского района. Надзорному ведомству поручили оценить работу социальных служб, которые должны были следить за условиями проживания детей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска