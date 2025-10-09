Курганца арестовали за убийство пенсионерки и двух ее внуков с помощью поджога
Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу жителя деревни Смолина, обвиняемого в убийстве пенсионерки и двух ее внуков посредством поджога (п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до 7 декабря, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
По версии следствия, вечером 7 октября 24-летний сельчанин поссорился со своей сожительницей, многодетной матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он облил бензином крыльцо и входную дверь дома, где они вместе жили, и поджег его. В результате возгорания погибли 58-летняя мать его сожительницы, годовалый и трехлетний ребенок. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали с травмами. Обвиняемый знал, что в доме находятся четыре человека.
На место происшествия, помимо следственно-оперативной группы, выезжала прокуратура Шатровского района. Надзорному ведомству поручили оценить работу социальных служб, которые должны были следить за условиями проживания детей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.