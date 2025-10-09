Суд в Уфе рассмотрит дело организатора незаконного игорного клуба

Следственный отдел по Советскому району Уфы завершил расследование уголовного дела 54-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной организация и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Следствие установило, что не позднее февраля 2024 года, обвиняемый в сговоре с неустановленным лицом организовал нелегальное казино в арендованной квартире на проспекте Октября. Там были компьютеры с установленным программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры и имитирующие работу азартных игр с денежным выигрышем.

Полицейские изъяли шесть компьютеров, сетевое оборудование и другие предметы.

Ранее обвиняемого неоднократно судили за аналогичные преступления.

Майя Иванова