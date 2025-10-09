Самарский академический театр оперы и балета остался без уборки

Комиссия Самарского УФАС внесла ООО «Альтеза» в реестр недобросовестных поставщиков на два года из-за срыва контракта с ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В управлении отмечают, что ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича» и ООО «Альтеза» заключили контракт на оказание комплекса услуг по уборке и санитарному содержанию помещений и прилегающей территории театра. Цена контракта составила около 11 млн руб., срок выполнения контракта — до конца 2026 года.

Компания частично исполнила обязательства по контракту на сумму около 3,63 млн руб. 5 сентября общество разместило в единой информационной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. ООО «Альтеза» не представила письменные пояснения в ответ на уведомление Самарского УФАС. Решение исполнителя не было мотивировано и не подтверждало наличие законных оснований для расторжения контракта, «включая отсутствие доказательств обстоятельств непреодолимой силы».

В результате театру было фактически прекращено оказание услуг по клинингу и санитарному содержанию помещений и прилегающей территории. Это повлекло риски для доступности и качества предоставления культурных и социальных услуг населению.

Руфия Кутляева