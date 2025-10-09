В Уфе будут судить водителя, сбившего пешехода

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 42-летнего жителя Иглинского района, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в феврале этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Renault Megane двигался со стороны микрорайона Аэропорт в сторону дороги Уфа-Оренбург. Он сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на нерегулируемом перекрестке. Потерпевший получил тяжкие травмы.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова