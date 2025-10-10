«Устойчивость рынка сохранится»

Страховое сообщество преодолело экватор года, какие новые тенденции выявили итоги прошедшего периода? Факторы, определяющие динамику отрасли во второй половине года. Ожидания по сборам до 4 трлн руб. за год.

Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков (НСА):

— По данным Банка России и НСА, в первом полугодии объем рынка страхования агрорисков увеличился на 10% — до 6,1 млрд руб. с 5,6 млрд руб. годом ранее. Основную часть рынка, как и ранее, составляет субсидируемое страхование с господдержкой, осуществляемое по единым правилам и стандартам системы агрострахования, на которое пришлось 83% страховой премии — 5 млрд руб.

Этот показатель можно считать неплохим для текущего периода, учитывая, что рынок агрострахования с господдержкой проходит период трансформации.

Если в предыдущие годы государство активно стимулировало аграриев к применению страховых инструментов путем предоставления застрахованным хозяйствам льготного субсидирования по производственным направлениям, то сейчас перечень этих стимулирующих мер уменьшился.

Главным мотивом для принятия решения о страховании становится то, что агрострахование выходит на первый план в финансовом планировании как главный источником возмещения убытков аграриев при неблагоприятных погодных условиях. Эта позиция неоднократно озвучена на высоком правительственном уровне, и об этом аграриев сегодня уведомляют и органы АПК регионов при проведении предпосевных совещаний.

Кроме того, в начале года определенные опасения вызывало и то обстоятельство, что в текущем году на скорость принятия решений о страховании ряда хозяйств могло оказать влияние введенное с начала года требование о регистрации сельхозземель в электронном реестре. Только 30 апреля оно было отменено постановлением правительства РФ для хозяйств, обращающихся за получением субсидий на страхование. Эти опасения также не сбылись. По данным, актуализированным на начало августа, НСА не увидел ни значительного сокращения застрахованных посевов, ни уменьшения застрахованного поголовья животных (хотя этого еще нельзя исключить в целом по году). Мы видим признаки того, что в секторе АПК уже сформировалось ядро устойчивого, осознанного и квалифицированного спроса сельхозпроизводителей на страховую защиту, что, надеюсь, сохранит факторы роста рынка в ближайшие периоды.

Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа «Ингосстраха»:

— На страховой рынок продолжают оказывать сильное влияние высокие процентные ставки и последствия введенного в конце прошлого года утилизационного сбора. Однако доходность страхового рынка по итогам первого полугодия 2025 года увеличилась: по данным ЦБ РФ, рентабельность активов страховщиков достигла 9%, рентабельность капитала — 32,4%.

Снижение продаж новых автомобилей и политика регулятора напрямую ограничивают объем моторного страхования транспортных средств. По итогам 2025 года мы ожидаем прирост рынка в диапазоне 1–3% в основном в связи с ростом показателя средней премии на договор, обусловленным общим увеличением стоимости автомобилей.

Рынок ОСАГО остается в условиях высокой конкуренции — так, по итогам первого полугодия средняя премия на договор снизилась на 9,5%, в том числе за счет появления сегмента «краткосрочных» полисов, востребованных у водителей такси.

В сегменте страхования банковских карт во втором полугодии мы ожидаем стагнацию в случае снижения ключевой ставки.

Главным драйвером по-прежнему остается страхование жизни.

Ключевыми факторами влияния на страховой рынок остаются регуляторные условия и ключевая ставка ЦБ, а также активное развитие маркетплейсов как канала продаж. В то же время перед рынком стоит ряд вызовов: сокращение продаж автомобилей на фоне высокой стоимости кредитов и дополнительных сборов, а также давление на ипотечное страхование, вызванное одновременно снижением доступности льготных программ и ростом ставок.

Евгений Гуревич, генеральный директор «Капитал Лайф Страхование жизни»:

— Страхование жизни становится все более востребованным продуктом у российских граждан. Этому способствует как активная работа участников индустрии по продвижению основных преимуществ страховых программ для клиентов, так и позиция регулятора в части формирования новой потребительской ценности.

В первом полугодии крупнейшим рыночным сегментом стало накопительное страхование жизни, которое выросло на 78%. Выплаты по накопительным программам увеличились более чем в четыре раза и составили почти полтриллиона рублей — это очень значимая сумма. НСЖ на деле эффективно защищает интересы граждан, играя важную роль в сохранении финансовой стабильности семей в нашей стране.

Отрасль продолжает активно развиваться: запущен новый вид — долевое страхование жизни, которое в перспективе может стать одним из рыночных драйверов. Регуляторные резервы в первом полугодии увеличились на 47%, что свидетельствует об устойчивости страховщиков и обеспеченности выплат, которые выросли в три раза. Эти результаты демонстрируют органичный фундаментальный рост нашей отрасли и ее потенциал для дальнейшего развития.

Игорь Иванов, вице-президент «РЕСО-Гарантии»:

— Мы видим неуклонный рост убыточности как в ОСАГО, так и в каско. Причем убыточность растет вне зависимости от динамики курса национальной валюты. В каско это прежде всего сохраняющиеся трудности с поставкой запчастей (дорогая и сложная логистика). А в ОСАГО к этой проблеме добавляется еще и рост судебных издержек, поскольку многие суды невосприимчивы к ссылкам страховщиков на Единую методику и официальные справочники стоимости запчастей, а также к аргументации о невозможности найти достаточное количество СТОА, которые готовы работать на предусмотренных законом об ОСАГО условиях.

Мало кто прогнозировал оживление авторынка, хотя надежды на это все-таки оставались. К сожалению, состояние авторынка в стране по-прежнему не дает оснований надеяться на существенный рост продаж авто хотя бы к концу года. Вероятнее всего, рынок моторного страхования отреагирует на рост убыточности в каско (в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в целом по рынку они увеличились на 43%) постепенным повышением тарифов. Что касается ОСАГО, то здесь остается ждать решения о возможном расширении тарифного коридора, о котором все больше и больше говорят.

Генеральный директор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов:

— В начале этого года было ощущение, что нам будет сложно поддерживать такую же рекордную динамику сборов, как в 2024 году. С этой точки зрения можно сказать, что итоги первого полугодия, когда наша компания показала рост в 2,4 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года, несколько превзошли наши ожидания.

Достигнутые результаты связаны с тем, что клиенты, обладающие большим опытом финансовых вложений и инвестирования, перестали смотреть на страхование жизни с осторожностью и в полной мере осознали его выгоды. С начала 2025 года мы наблюдаем устойчивую тенденцию на удлинение сроков договоров НСЖ, когда клиенты стараются зафиксировать высокую ставку на более длительный срок.

Исходя из того, что рынок находится в ситуации пусть и снижающихся, но все-таки довольно высоких гарантированных доходностей, по нашим прогнозам, в краткосрочной перспективе сохранится значительный потребительский спрос именно на короткие накопительные продукты с фиксированной доходностью, способные компенсировать высокую инфляцию.

Интерес клиентов к более сложным продуктам, в том числе к долевому страхованию жизни, может появиться как ответ на чувствительное снижение ставки.

Также при планировании запуска долевого страхования жизни (ДСЖ) у нас были определенные ожидания по дополнительным налоговым стимулам, которые как минимум уравняют условия с другими инвестиционными продуктами на рынке. К сожалению, этого пока не произошло. Я твердо убежден, что без предоставления клиентам таких налоговых льгот ДСЖ не сумеет стать значимым драйвером рынка.

Валерий Смирнов, генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь»

— Вопреки нашим ожиданиям, все оказалось гораздо лучше. После беспрецедентного рекорда прошлого года, когда рынок страхования жизни собрал почти в четыре раза больше страховых премий, чем когда-либо, и в ситуации прекращения с 1 января 2025 года действия налоговой льготы казалось, что после Нового года мир рухнет. Однако, несмотря на временный вакуум в части налоговых льгот, рынок страхования жизни чувствует себя отлично в сравнении с первым полугодием 2024 года.

Работа над настройкой нового режима налогообложения ведется. В целом уже принятый в первом чтении законопроект выравнивает льготы для страхования жизни и других инструментов инвестирования: устанавливает необлагаемый доход в пределах 30 млн руб. в год и увеличивает до 400 тыс. руб. в год налоговый вычет на страховые взносы по долгосрочным договорам — не менее пяти лет, с дальнейшим повышением срока. Сейчас обсуждаются детали, до конца квартала ожидаем окончательного принятия поправок.

«Коротких» продуктов, ставших в период высоких ставок ключевым трендом прошлого года, в структуре сборов по-прежнему остается достаточно много, но их доля постепенно сокращается.

Показатель сборов в 2024 и 2025 годах все больше отражает оборачиваемость, а не реальный объем бизнеса. Поэтому мы считаем более корректным параметром оценки рынка именно объем резервов, а не сборов, так как именно они определяют долю и место страховщика жизни на рынке по объемам бизнеса, являются прямым аналогом показателя «активы под управлением» в классическом инвестиционном бизнесе. По итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем резервов страховщиков жизни по инвестиционно-накопительным видам вырос в полтора раза, и это самый высокий темп роста инструментов сбережения населения.

В отличие от большинства игроков, мы осознанно отказались от продажи «коротких» полисов. Такая стратегия позволила нашей компании стать одной из самых эффективных на рынке по всем показателям — как с точки зрения доходности капитала, активов, так и резервов, по которым мы занимаем второе место по темпу роста на рынке.

Не стоит ждать новых рекордов по сборам, но что касается резервов, то рынок точно завершит год с рекордными показателями: амбициозная цифра на уровне 3 трлн руб. выглядит достижимой. Для себя мы также ставим цели по объему страхового портфеля, темп роста которого должен быть не ниже рыночных показателей.

Ярослав Советкин, директор дирекции по развитию нового бизнеса и организации продаж АО «Согаз»:

— Развитие страховой отрасли зависит от общей экономической ситуации. Например, строительство новых производств и объектов инфраструктуры стимулирует рост страхования корпоративного имущества. Популярность маркетплейсов влияет на объем грузоперевозок и, как следствие, на востребованность сопутствующей услуги страхования.

Добровольное медицинское страхование остается одним из явных драйверов. Программы ДМС для сотрудников сейчас оформляют не только крупные компании, но и средний, и малый бизнес, который вынужден конкурировать с крупными работодателями и старается предложить работникам сопоставимые условия нематериальной мотивации. Все чаще бизнес заключает многолетние договоры ДМС на срок два-три года и/или продлевает действующие соглашения для своих сотрудников. Растет конкуренция и между страховщиками за более качественный сервис.

В «Согазе» даже создана платформа «Устойчивое здоровье» специально для компаний, которые хотят иметь возможность анализировать данные о здоровье коллектива, своевременно выявлять риски и адресно планировать профилактику.

Значимой тенденцией стал кратный рост запросов на страхование от киберрисков, особенно со стороны компаний из сфер тяжелой промышленности и финансов, IT-предприятий, торгово-розничного сектора и нефтегазовой отрасли. Запрашиваемый объем страхового покрытия варьируется в пределах от 200 млн до 2 млрд руб. Киберстрахование становится важной частью системной работы по повышению информационной безопасности и помогает компаниям защитить имущественные интересы. «Согаз» активно развивает это направление.

Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков:

— Итоги первого полугодия соответствуют ожиданиям, объем премий вырос на 37% — до 1,8 трлн руб. Прогноз премий на 2025 год мы сохраняем на уровне 3,7–4,0 трлн руб.

Как и ожидалось, высокий уровень ключевой ставки в первом полугодии оказал позитивное влияние на сегмент некредитного страхования жизни и сдерживающее — на премии в имущественном страховании, а драйверами рынка остались инвестиционное и накопительное страхование жизни (НСЖ).

Сбылись прогнозы в части позитивной динамики премий по ДМС за счет работодателя (+14%) и замедления развития имущественных видов: объем премий по добровольному страхованию имущества за январь—июнь 2025 года увеличился на 7% против 15% за аналогичный период 2024 года.

В то же время динамика премий по страхованию имущества граждан и юридических лиц превысила ожидания.

Количество договоров автокаско сократилось на 6%, но за счет роста средних страховых сумм и увеличения спроса на страхование подержанных автомобилей объем премий по итогам полугодия увеличился на 5%.

Рынок страхования жизни показывает устойчивый рост благодаря высокой востребованности у населения инструментов накопления и инвестирования в страховании. Также факторами роста стали высокие значения ключевой ставки и продолжение тренда на сбережение.

В 2025 году начались продажи по новому виду — долевому страхованию жизни, но спрос в этом сегменте пока небольшой: объем премий составил 3 млрд руб.

В целом рынок развивается без серьезных потрясений. На итоговые результаты 2025 года будут оказывать влияние динамика снижения ключевой ставки, другие макроэкономические факторы, ситуация в геополитике. Мы ожидаем, что темп прироста премий в 2025 году будет ниже, чем в 2024-м, но устойчивость рынка сохранится.

Рынку страхования жизни важно сохранить набранный темп. Ко концу года надеемся, что сумма сборов будет не ниже прошлого года (2,1 трлн руб.).

Максим Шепелев, генеральный директор «Росгосстраха»:

— Рынок во многом развивается в соответствии с нашими ожиданиями: умеренный рост и основные драйверы (страхование юрлиц, ДМС, моторные виды и новые ситуативные продукты) сохраняются.

В традиционном для «Росгосстраха» имущественном страховании заметно вырос спрос клиентов на защиту от рисков падения БПЛА. Только за первое полугодие наши специалисты урегулировали более 200 страховых случаев, когда жилье клиентов пострадало от беспилотников, а также вывели на рынок новый коробочный продукт «Защита от дронов». Уже в первые месяцы продаж такие страховки оказались очень популярны у жителей многоквартирных домов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.

В сегменте личного страхования «Росгосстрах» продолжает акцентировать внимание на защите от критических заболеваний, особенно онкологических. За последний год спрос на онкополисы в «Росгосстрахе» вырос на 40%, причем все больше клиентов оформляют такие страховки в 30–40 лет. Параллельно растет популярность семейных полисов: продуктом активно интересуются родители, которые хотят застраховать не только себя, но и детей от года до 17 лет.

Моторное страхование переживает сложный период: средняя премия по каско немного выросла, однако высокие ставки по кредитам сильно тормозят продажи машин и снижают общие сборы.

В сегменте ОСАГО беспокоит рост убыточности. Только за первый квартал текущего года средняя цена «автогражданки» упала на 13%. Конечно, показатель без «коротких» полисов выглядит чуть лучше (–4,9%), но снижение все-таки присутствует. Страховщикам мешает как законодательное ограничение повышения тарифов, так и острая борьба за клиента.

Несмотря на точечные изменения в системе тарификации в самом начале года, это пока не отразилось положительно на динамике средней премии. Сейчас почти треть автовладельцев легковушек и две трети владельцев мотоциклов вынуждены платить максимальные тарифы по верхнему пределу возможного диапазона цен.

Это говорит о недооцененности некоторых групп риска и одновременно подтверждает, что тарифный коридор ОСАГО недостаточен для справедливого ценообразования. Если его расширить, более аварийные водители будут оплачивать адекватную премию, тогда как аккуратные получат скидки. Такое решение поможет сделать рынок ОСАГО стабильнее.

Роман Щеглеватых, вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

— За первую половину 2025 года доля договоров добровольного медицинского страхования (ДМС), заключенных при оформлении кредитов физическими лицами, снизилась. Эту тенденцию отмечал ЦБ еще по результатам первого квартала 2025 года.

Но сохранение зависимости рынка ДМС от ситуации на рынке труда подтвердилось: работодатели готовы страховать своих работников, борясь за трудовые ресурсы в условиях их дефицита.

Поэтому общие сборы по ДМС за первое полугодие 2025 года снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года (за счет снижения страхования заемщиков), но сборы в корпоративном сегменте ДМС выросли до 127,8 млрд руб. (+16,4%).

Как и предполагалось, участие в росте сборов приняло и повышение средней премии, следующей за уровнем медицинской инфляции — за повышением цен на медицинские услуги. Но и число застрахованных работодателями работников увеличилось на 0,2 млн человек.

Поэтому из сбывшихся прогнозов (ожиданий) — плавный рост сборов премий, оплаченных работодателями за работников в ДМС.

Из несбывшихся — общий рост рынка, но это связано не столько с истинными продажами ДМС, а с продажами при кредитовании — стоит помнить, что по итогам 2024 года ЦБ отмечал, что «рост ДМС в 2024 году в основном связан с заключением новых договоров по страхованию заемщиков в формате ДМС, а не кредитного страхования жизни.

Вера Склярова