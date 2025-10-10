Топ-20. Взносы по ОСАГО за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 25576,11 16,3% 2 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 24057,27 15,4% 3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 23917,18 15,3% 4 Страховое акционерное общество ВСК 14185,07 9,1% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 12766,93 8,2% 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 8430,96 5,4% 7 Акционерное общество «Т-Страхование» 7532,79 4,8% 8 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 7196,02 4,6% 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 7048,42 4,5% 10 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 4162,80 2,7% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 3970,59 2,5% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 2692,65 1,7% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2670,21 1,7% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2235,90 1,4% 15 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1752,09 1,1% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 1476,00 0,9% 17 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1325,21 0,8% 18 Акционерное общество «Страховая компания Гайде» 1250,11 0,8% 19 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1112,32 0,7% 20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» * 567,72 0,4%