Топ-20. Взносы по ОСАГО за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”)

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|1
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|25576,11
|16,3%
|2
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|24057,27
|15,4%
|3
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|23917,18
|15,3%
|4
|Страховое акционерное общество ВСК
|14185,07
|9,1%
|5
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|12766,93
|8,2%
|6
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|8430,96
|5,4%
|7
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|7532,79
|4,8%
|8
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|7196,02
|4,6%
|9
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|7048,42
|4,5%
|10
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|4162,80
|2,7%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|3970,59
|2,5%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|2692,65
|1,7%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|2670,21
|1,7%
|14
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|2235,90
|1,4%
|15
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|1752,09
|1,1%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|1476,00
|0,9%
|17
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|1325,21
|0,8%
|18
|Акционерное общество «Страховая компания Гайде»
|1250,11
|0,8%
|19
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|1112,32
|0,7%
|20
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|* 567,72
|0,4%