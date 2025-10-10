Страховка на час

У россиян появился устойчивый запрос на короткие недорогие ситуативные страховки, позволяющие за несколько секунд отключить их через сайт или мобильное приложение. В этом году борьба за внимание клиента на рынке событийного страхования вышла на новый уровень — в сегменте страхования от несчастных случаев внедрен продукт из сектора «жизни», предложивший страхование по часам.

Индивидуальный подход

Первые цифровые ситуативные полисы появились на национальном страховом рынке около десяти лет назад. От классических продуктов они отличались прерывистым действием страховой защиты. Как пояснил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин, основное достоинство ситуативных страховок в том, что не нужно платить за тот период действия страхования, когда оно не требуется. Но отсюда возникает и их главный недостаток: страхового возмещения не будет, если все-таки страховой случай произойдет вне периода активации такого страхового полиса. Также, возможно, страхователю придется дополнительно доказывать, что страховой случай произошел именно в период, когда страховка была активна.

«Еще одним недостатком событийных продуктов является более узкое покрытие из-за отсутствия возможности провести андеррайтинг. Поэтому страховщики предлагают, как правило, защиту от одного конкретного риска»,— добавили в пресс-службе «Ингосстраха».

Для страховых компаний также существует риск бытового мошенничества, но он прогнозируем и в принципе преодолим, полагают участники рынка.

По мнению господина Янина, главным стимулом для развития таких видов страхования стало развитие ИТ-технологий, без которых администрирование подобных продуктов фактически невозможно. Как считает директор департамента маркетинга и цифровых продаж СК «Росгосстрах» Александр Росликов, помимо высокого уровня цифровизации, на популярность подписочных моделей также повлияло изменение привычных паттернов поведения покупателей. Особенно заметно этот тренд, по его словам, проявился во время пандемии коронавируса, когда появилась возможность по подписке оформлять классические страховки от несчастного случая и болезней (особенно COVID-19), а также полисы для защиты недвижимого и движимого имущества.

Кроме того, тенденцию на развитие краткосрочных полисов на несколько часов и дней простимулировала автоматизация андеррайтинга, оформления полисов и урегулирования убытков.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на развитие событийных продуктов, стала растущая популярность беспроцентной рассрочки, добавляет господин Росликов. Этот тренд, по его мнению, позволил клиентам в моменте снизить свою финансовую нагрузку. Недавно СК «Росгосстрах» запустила программу подписки для каско и ОСАГО, позволяющую включить рассрочку. «В продвижении событийных страховок есть очевидная экономическая целесообразность. Эти продукты, сложные «под капотом», оказались очень простыми и удобными для клиентов. Их можно за несколько секунд активировать через сайт или мобильное приложение страховщика. Внедрение новинок несильно увеличило операционную нагрузку на нашу компанию за счет автоматизации, зато страховки стали гораздо доступнее»,— говорит Александр Росликов.

Учитывая общий тренд на персональные услуги, у продуктов по подписке имеется и другой мощный стимул. «У страховщиков не так много точек касания с клиентом. Классический продукт человек купил раз в год и забыл про него. А короткие полисы позволяют чаще взаимодействовать с покупателями, поскольку включаются инструменты удержания и информирования. Например, клиентов нужно предупреждать о том, что действие полиса завершается и его можно продлить. Ультракороткие продукты, особенно на день, позволяют еще чаще взаимодействовать с клиентом и, если уместно, предлагать ему дополнительные страховые услуги»,— отмечает господин Росликов.

Конечно, внедрение ситуативных страховых полисов во многом зависит от ресурсов компании, поскольку без мобильных приложений и API-интеграций продвигать эти продукты крайне сложно. Поэтому в целях экономии ряд крупных страховщиков старается наладить партнерство с агрегаторами и платформами, которые активно инвестируют в технологии страхования.

Сектора на вырост

Распространение ситуативных полисов на страховом рынке в разных секторах и компаниях неравномерно.

«В "РЕСО-Гарантии" нет полисов "по подписке" или на один-несколько часов»,— сообщил вице-президент по маркетингу, рекламе и PR компании Игорь Иванов. По его словам, страховщик предлагает комплексную защиту с широким покрытием, считая такой подход наиболее эффективным и полезным для клиентов. При этом он признал, что компания продает полисы туристам, а также предлагает родителям застраховать своих детей от несчастного случая на время поездки в лагерь или в период соревнований, которые можно классифицировать как ситуативные.

«В сегменте страхования от несчастных случаев в последнее время заметно вырос спрос на спортивные страховки. Организаторы крупных соревнований все чаще запрашивают страховую защиту для участников. Но самое главное — изменились запросы страхователей»,— сообщил Александр Росликов. Около 30% портфеля СК «Росгосстрах» в этой нише, по словам эксперта, оформляется сроком до семи дней (а 10% — сроком на день). Что говорит о том, что спортсмены все чаще берут страховую защиту на время конкретных мероприятий (забег, турнир, регата и пр.) или, как, например, триатлонщики, на период интенсивных тренировок. Еще около 10% портфеля приходится на полисы сроком от недели до месяца и оставшиеся 60% — на годовые полисы.

В секторе автострахования, по его мнению, наметился тренд на продукты pay as you go («когда пользуешься, тогда и платишь»). В первую очередь событийные продукты могут быть востребованы в сегменте каско, где страховая защита может включаться в момент запуска двигателя или активироваться через приложение на несколько часов для поездок. Также набирает популярность и поминутное каско каршеринга. На взгляд господина Росликова, развитие ситуативных полисов станет следующим важным этапом развития каско.

Большой спрос на короткие страховки и в сегменте «автогражданки». Как сообщил управляющий директор «Ренессанс Страхования» Николай Ефанкин, в портфеле компании наибольшую долю занимает ОСАГО сроком от одного дня. По его словам, страховщик оформил более 2,7 млн таких полисов. Такие короткие продукты, по его данным, востребованы как таксистами, подрабатывающими только несколько дней в неделю, так и таксопарками, которые могут не переплачивать за время вынужденного простоя автомобиля в ремонте.

Учитывая растущую у россиян популярность электромобилей, участники рынка ожидают развития коротких страховок на этот вид транспорта, а также ситуативных продуктов, снижающих риски использования зарядных станций и устройств для электромобилей.

В секторе страхования имущества тренд на событийные страховки только формируется. Хотя несколько крупных игроков, в том числе «Росгосстрах», уже продают полисы страхования квартир и загородных домов не только на год, но на квартал и даже на месяц. «В этой нише большую роль играет сезонность. По этой причине многие клиенты предпочитают страховать онлайн частные дома на полгода, когда из-за холодов они не проживают зимой за городом. В этом сегменте в нашем цифровом портфеле на годовые полисы приходится 70%, на месячные и квартальные — 30%»,— заметил Александр Росликов.

В секторе ДМС хорошие перспективы имеет онкострахование, полагает господин Росликов. Не секрет, что стоимость платного лечения рака может достигать нескольких миллионов рублей, что едва ли доступно для семейного бюджета большинства россиян. «Росгосстрах» предложил клиентам годовой полис на случай выявления онкозаболевания стоимостью для взрослых примерно от 5,5 тыс. до 13 тыс. руб. В программу за эти деньги включен персональный врач-куратор, который организует помощь и решает все вопросы, а также полное лечение в российских клиниках на сумму 8 млн руб. с последующей реабилитацией. В ближайшие годы эксперт не исключает развития событийных продуктов и в этой нише.

«В части страхования имущества возможно краткосрочное страхование на период отпуска или командировки, а также суточные полисы на объекты недвижимости, сдающиеся в краткосрочную аренду. Дополнительно в рамках классического страхования квартир доступно оформление месячного полиса»,— заметил Василий Кургузов, директор домена «Жилье и имущество» «Ингосстраха». В секторе страхования недвижимого имуществ, по прогнозу господина Росликова, возможна еще более тонкая «нарезка» рисков по микросегментам: для владельцев, арендаторов, отпускников.

Алексей Янин ожидает развития подобных типов страховой защиты и в страховании, связанном с поездками, прежде всего туристическими, а также с занятиями спортом и активным отдыхом, когда возникает риск получить травму в течение конкретно понятного периода времени. Кроме этого, событийные механизмы могут заработать в случае краткосрочной аренды жилья или какой-либо техники, инвентаря, оборудования. Уже сегодня такой подход применяется при каршеринге и кикшеринге.

«Чем больше в РФ будет компаний, развивающих направления заботы и безопасности клиентов и сотрудников через страховки, тем быстрее вырастет уровень проникновения событийных страховок»,— говорит Александр Росликов.

Свой среди чужих

Повсеместная цифровизация породила немало вопросов к страховому рынку. Многие граждане не понимают, почему страховщик не может сделать урегулирование в своем мобильном приложении. «Люди ждут от страховщиков такого же уровня развития сервисов, как и в других отраслях экономики. А это требует больших инвестиций в цифровые технологии. Поэтому часть игроков оказались не готовы запускать ситуативное страхование»,— отметила исполнительный директор «СберСтрахования жизни» Ирина Корсакова.

По словам госпожи Корсаковой, «СберСтрахование жизни» стала первой компанией, предложившей россиянам возможность использования страховки только в тот момент времени, когда она действительно нужна. В зависимости от индивидуальных потребностей страховой продукт «Страхование по часам» можно настраивать под себя. Продукт включает страховой пакет на 700 часов, куда входит покрытие рисков здоровья и жизни, в том числе при занятии экстремальным видом спорта на любительском уровне. Продукт включает несколько тарифов. В среднем стоимость страхования одного часа составляет от 4 руб.

Чаще всего ситуативное страхование, по оценке госпожи Корсаковой, используют россияне с высшим образованием в возрасте от 25 до 45 лет, следящие за своим здоровьем. Наиболее часто включают страхование по часам при поездках в такси и управлении автомобилем, а также во время занятий спортом.

Продукт стремительно развивается. В программу страхования по часам кроме спортсменов-любителей уже попали и профессиональные спортсмены. Так, почасовая страховка обеспечила альпинистов на случай рисков здоровья и жизни, а также предоставила им возможность оперативного вызова службы спасателей МЧС и аэроэвакуации прямо из мобильного приложения продукта. Выбрать подходящий вариант такой страховки можно в зависимости от сложности маршрута и высоты подъема. Всего доступно три тарифа.

«Нам, как страховщику жизни, важно, чтобы люди заботились о своем здоровье и вели здоровый образ жизни. Поэтому в будущем мы планируем начислять своим клиентам страховые часы за пройденный чекап или ежедневное выполнение плана по количеству шагов»,— добавляет Ирина Корсакова. Кроме того, в ближайшее время «СберСтрахование жизни» намерено добавить опцию страхования родителей и детей. То есть родители будут управлять страховой защитой своего ребенка. «Такой подход позволит обезопасить детей на потенциально наиболее опасное время. Например, на дорогу в школу или на время занятий спортом. Кроме того, мы хотим предложить россиянам мультиполис страхования по часам. Это формат, при котором у человека будет возможность совмещать базовый полис, например, с полисом для экстремальных видов спорта. Это даст возможность использовать продукт при различных жизненных ситуациях: от включения защиты на время поездки в такси до покорения горных вершин»,— заключила госпожа Корсакова.

Формально страховщик не вышел за границы своей лицензии, предложив новинку именно для страхования жизни. Но, по сути, состоялся знаковый прецедент: впервые в РФ игрок из параллельного сектора страхового рынка начал конкурировать в сегменте страхования от несчастных случаев.

