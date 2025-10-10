На развитие рынка страхования российских предметов искусства, выставляемых за рубежом, в последние годы повлияло сразу два события: пандемия COVID-19, полностью остановившая зарубежные выставки в 2020–2021 годах, и начало СВО в 2022 году — последовавшие санкции, проблемы с платежами, отказ западных страховщиков работать с российскими компаниями и галереями и сбои в логистике фактически парализовали международный обмен. Однако, несмотря на минимальное количество сделок, их объем по-прежнему исчисляется миллиардами рублей. А страхование ведется по тем же правилам — «от всех рисков».

«От гвоздя до гвоздя»

В последние годы российский рынок страхования культурных ценностей оказался в состоянии глубокой перестройки. Зарубежные выставки стали редкостью, стоимость полисов выросла на десятки процентов, а каждый вывоз картины или артефакта за границу превратился в сложную спецоперацию с гарантиями возврата и многоуровневым страхованием.

Впрочем, вывоз культурных ценностей за пределы России для участия в выставках всегда был сопряжен с высокими рисками. Чтобы минимизировать их и обеспечить сохранность предметов искусства, применяется специальное страхование. «Страхование в сфере культуры требует глубокой экспертизы при оценке объектов, индивидуального подхода и разработки программ, соответствующих уникальному запросу клиентов»,— отмечают в «Согазе».

Под страховую защиту попадают коллекции, произведения искусства, предметы антиквариата, объекты религиозного культа и иные вещи, обладающие художественной, исторической или культурной ценностью. Оценка стоимости и значимости экспоната обязательно подтверждается уполномоченным экспертом из реестра Минкультуры России или специализированной комиссией музея (экспертной фондово-закупочной комиссией). Только после этого страховая компания принимает на себя обязательства по полису.

Страховые программы строятся на международной практике, включая оговорки Института лондонских страховщиков. В них входят стандартные риски утраты и повреждения, а также особые положения для музейных предметов из Музейного фонда РФ. К расширенным рискам относятся таинственное исчезновение экспоната или снижение его стоимости после инцидента.

На практике применяется наиболее широкое покрытие — «от всех рисков», или, как его часто называют, «от гвоздя до гвоздя». Этот принцип означает, что предметы находятся под защитой с момента их снятия с экспозиции в российском музее, затем — во время упаковки, транспортировки любыми видами транспорта, экспонирования за рубежом, обратной перевозки и до тех пор, пока они снова не займут свое место в постоянной экспозиции. Помимо этого, полис может покрывать хранение — как временное, так и длительное, включая банковские хранилища и частные коллекции; нахождение предметов в реставрационных мастерских (за исключением собственно рисков реставрации).

При этом ряд рисков традиционно не входит в страховой полис. Чаще всего исключаются случаи, связанные с ненадлежащей упаковкой, использованием непригодного воздушного транспорта, задержкой доставки. Также страховые компании не несут ответственности за убытки в результате забастовок, массовых беспорядков, гражданских волнений, а также военных действий и атак враждебных государств.

Страхование культурных ценностей при вывозе за рубеж Вывоз культурных ценностей из России регулируется законом РФ от 15 апреля 1993 года №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Документ предусматривает два механизма защиты экспонатов на случай утраты или повреждения: государственная гарантия, предоставляемая принимающей страной, и коммерческое страхование, позволяющее снизить нагрузку на бюджет и при этом обеспечить надежную защиту. Сейчас из-за отсутствия государственных гарантий, альтернативы страхованию в РФ пока нет. Без полиса страхования разрешение на вывоз культурных ценностей как за рубеж, так и внутри страны не может быть выдано. По методическим рекомендациям Минкультуры РФ страхование музейных предметов из Музейного фонда возможно только в российских страховых компаниях с соответствующей лицензией. В марте 2022 года в России был принят закон о запрете использования иностранных партнеров и ведущих мировых страховщиков из недружественных стран в качестве перестраховщиков. Все полисы по страхованию культурных ценностей теперь должны быть выпущены только российскими страховщиками. Сегодня страхование экспонатов, направляемых на зарубежные выставки, предлагают как крупные компании, так и небольшие игроки. Последние выигрывают за счет отсутствия санкционных ограничений и гибкости в организации перестрахования за рубежом. Среди известных игроков, страхующих предметы искусства,— «Ингосстрах», «Согаз», «АльфаСтрахование», «Росгосстрах» и «Абсолют Страхование».

Как отмечает руководитель практики страхования грузов и культурных ценностей в страховом брокере Remind Ольга Серавкина, музеи почти всегда выступают выгодоприобретателями по страховому полису, именно им выплачивается возмещение при наступлении страхового случая. Однако страхователем может указываться и принимающая сторона, особенно если это предусмотрено договором передачи предметов (Loan Agreement). В таком случае именно зарубежный организатор выставки оплачивает страховой полис.

Иногда условия договора предполагают снятие регрессных претензий со всех участников процесса: организаторов, перевозчиков, застройщиков выставочных площадок. Тогда они тоже могут фигурировать в полисе как страхователи. В отдельных случаях, например при проведении крупных культурных обменов в рамках государственных программ, роль страхователя берут на себя сами российские музеи за счет бюджетного финансирования.

Меж двух огней

Министерство культуры России в начале марта 2022-го приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории страны. Ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года, однако «оттепель» наступила не сразу.

Как объяснял тогда специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, проведение российскими музеями выставок за рубежом возможно только в тех странах, которые могут гарантировать возврат музейных предметов, а в большинстве даже дружественных стран таких гарантий нет. «Одновременно позиция МИДа и Минкультуры была следующая: даже в дружественных странах или нейтральных, где не работают полностью законы об охране культурных ценностей, мы выставки не проводим. Есть страны дружественные, например ЮАР, но гарантий для музейных обменов нет»,— говорил тогда Михаил Швыдкой (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом, зарубежная выставочная деятельность российских музеев попала под ограничения как со стороны законодательных органов России, так и из-за сложностей по обеспечению гарантий о возврате со стороны принимающей стороны. Это ускорило поворот к внутреннему рынку и точечным выставкам в дружественных странах. Например, осенью 2023 года в Дворцовом музее (Пекин, КНР) проходила выставка «Мир чая», для которой Государственный Эрмитаж предоставил 21 экспонат из своего собрания — по расчетам Национального рейтингового агентства (НРА), 3,78% всех представленных экспонатов из 30 музеев Китая и других стран, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина.

Жизнь по новым правилам

Сейчас при принятии решений о выдаче культурных ценностей российские органы в каждом конкретном случае руководствуются политической ситуацией в зарубежных странах, наличием дружественных связей, обеспечением повышенных стандартов безопасности и так далее, говорит Ольга Серавкина: «В настоящее время к нашей стране наиболее лояльны Китай, ОАЭ, Катар и Оман. Из-за эпидемии ковида активность выставочной деятельности значительно снизилась в 2020–2022 годах, а в 2023-м она упала практически до минимальных значений, и только в 2024 году партнерские связи и сотрудничество возобновились — в основном с КНР». Для получения разрешения на вывоз наших культурных ценностей требуется получение от принимающей стороны Иммунитета от конфискации и реквизиции (Immunity from Seizure), так как страхованием такие риски не покрываются.

Также нужно принимать во внимание, что музеи принимают решения о зарубежной выставочной деятельности самостоятельно, руководствуясь нормами безопасности и учитывая риски, описанные выше. «В последние два года наиболее активны Русский музей и Третьяковская галерея, в то время как Государственный Эрмитаж не стремится вывозить ценности на экспозицию за рубеж»,— обращает внимание Ольга Серавкина.

Рынок упал, но не исчез

Рынок страхования российских предметов искусства, которые выставляются за пределами страны, фактически упал, констатирует начальник отдела страхования культурных ценностей компании «АльфаСтрахования» Андрей Куча. Традиционные направления сотрудничества с Европой и Северной Америкой прекратились. Работа с другими регионами осложнена целым рядом факторов: от трудностей в логистике, которая становится все более дорогой и рискованной, до проблем с международными расчетами. Среди других причин — сложность с переориентацией на культурный запрос и интересы публики стран новых направлений культурного обмена; трудности с выстраиванием новых деловых контактов и усвоением новых деловых практик; опасения со стороны зарубежных партнеров, связанные с вероятностью распространения на них ограничений со стороны западных стран в качестве мести за сотрудничество и поддержку контактов с Россией.

Международной выставочной деятельности сейчас практически нет: рынок схлопнулся до нескольких зарубежных выставок в Китае и Омане в 2024–2025 годах, соглашается другой эксперт. В публичном поле можно найти не так много сообщений о страховании таких выставок, из последних: «Согаз» и «Ингосстрах» застраховали выставку Ильи Репина, которая сейчас проходит в Китае. Около 90 работ Ильи Репина из собраний Третьяковской галереи и Русского музея впервые экспонируются в Национальном музее в Пекине на экспозиции «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни».

«Объем рынка оценить с достоверностью невозможно, так как статистика централизованно не собирается. Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что число договоров ничтожно — до десятка на весь рынок за текущий год, что означает сокращение количества сделок в десятки раз в сравнении со среднегодовым количеством сделок за период, предшествовавший СВО»,— отмечает Андрей Куча.

Однако снижение количества заключенных договоров не означает полного исчезновения рынка, успокаивает Айназ Хайруллина. По оценкам НРА, его объем сейчас составляет примерно 5–10 млрд руб. Этот показатель сопоставим с докризисным уровнем, но во многом лишь потому, что оставшиеся сделки касаются особенно дорогостоящих экспонатов, где страховая сумма исчисляется миллиардами.

При этом страховые тарифы выросли. По оценке НРА, итоговая стоимость страхования культурных ценностей увеличилась на 20–50% за последние годы — фактически на уровне совокупной инфляции периода. Базовый тариф при этом остается сравнительно стабильным — около 0,1% от стоимости экспоната при страховании «от всех рисков». Однако ключевую роль играют дополнительные коэффициенты (от 0,3 до 10), применяемые в том числе в результате увеличения продолжительности периодов транспортировки, экспонирования и хранения.

Внутри себя

После 2022 года акцент выставочной деятельности сместился в сторону внутренних выставок и обмена между музеями России: на фоне внешних ограничений музеи переключились на «домашние» маршруты. Согласно данным Минкультуры, только в 2023 году общее число посещений подведомственных музеев в России превысило 47 млн, в 2024-м их число превысило 52 млн. Яркий пример — юбилейная выставка ко дню рождения Карла Брюллова, которая в 2025 году приехала из Русского музея в Третьяковскую галерею.

Оценить внутренний рынок сейчас также невозможно из-за отсутствия сводной статистики. Но, как отмечают страховщики, в российском сегменте страхования музейных ценностей заметно вырос интерес и объемы заключаемых договоров, хотя общая статистика осталась фрагментарной. Такие выставки происходят в меньшем масштабе, их страхование ведется по тем же правилам — с «от всех рисков» покрытием и аналогичными условиями, что и зарубежные проекты.

