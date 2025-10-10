Рынок страхования от атак беспилотников в России находится в стадии активного роста: число случаев повреждения имущества юрлиц и физлиц растет с каждым годом, как и количество и объем выплат. Однако дальнейшее развитие рынка будет зависеть от того, удастся ли участникам выработать единые прозрачные правила и снизить зависимость выплат от юридической трактовки событий. Пока же этот сегмент остается сложным и высокорисковым как для страхователей, так и для самих страховых компаний.

Рост страховых выплат

С 2022 года количество страховых случаев и фактов повреждения имущества от падений и взрывов беспилотников неуклонно растет. По данным Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), в 2024 году страховые компании зарегистрировали более 100 случаев убытков от атак дронов и военных действий с общей суммой выплат свыше 10 млрд руб. А в первом половине 2025 года 8 млрд руб. выплат было только у одного «Согаза».

В «Росгосстрахе» в первом квартале 2025 года констатируют рост страховых выплат по риску «падение БПЛА» клиентам, застраховавшим в компании свое жилье, на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 20% по сравнению с кварталом ранее. В «РЕСО-Гарантии» отмечают, что в 2023 году по страхованию жилья вообще не было страховых случаев по этому риску, а за 2024-й было заявлено 49 страховых случаев и большая часть связана с событиями в Курской области.

Спрос со стороны юридических лиц последовательно растет с 2022 года на десятки процентов в год, говорят в страховом брокере Remind, и выплаты здесь более значительны.

Когда терроризм, а когда и невыплата

Атаки БПЛА стали одним из наиболее актуальных рисков для бизнеса в России в 2024 и 2025 годах. Особенно уязвимыми оказались промышленные предприятия, логистические комплексы, склады и другая критическая инфраструктура. С 2022-го число подобных инцидентов растет, и вместе с этим растет спрос на страхование имущества от ущерба, связанного с дронами. Спрос со стороны юридических лиц ежегодно увеличивается на десятки процентов, и к концу 2024 года практически все крупные компании уже включили этот риск в свои полисы страхования.

«Самые востребованные и наиболее сложные программы на российском рынке — это страхование имущества юридических лиц: именно атаки БПЛА на промышленные предприятия могут привести к максимально большому финансовому ущербу и измеряться миллиардами рублей. Поэтому такие программы требуют значительных ресурсов и резервов страхового рынка РФ»,— обращает внимание заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind Илья Миронов.

Но сегодня на российском страховом рынке нет отдельного массового продукта для юрлиц, посвященного исключительно страхованию от атак БПЛА. Чаще всего такой риск включается в существующие программы страхования имущества, автотранспорта, ответственности перед третьими лицами, а также страхования сотрудников от несчастных случаев. Самое распространенное решение — это включение в договор страхования рисков «терроризм» и «диверсия». Такой продукт доступен практически у всех крупных страховщиков и применяется примерно в 98% случаев. В «Зетта Страховании» подтверждают рост спроса на страхование таких рисков, но не называют его «массовым».

«Страхователю не важно, почему прилетел дрон, чей это был дрон, откуда он был запущен»,— отмечает Илья Миронов.

Однако у этого подхода есть важный нюанс. Если органы внутренних дел квалифицируют событие иначе, например по статье об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ), или вовсе не возбуждают уголовное дело, страховая компания имеет право отказать в выплате. Ситуация может осложниться и в случае изменения квалификации событий в ходе расследования. Таким образом, страхователь оказывается зависим от правовой трактовки атаки, которая никак не контролируется ни им, ни страховщиком.

«Подобные детали могут оказать влияние на квалификацию события органами внутренних дел и привести к отказу в выплате страхового возмещения. В нашем понимании рынку пора уйти от условностей. Юридические трактовки атак дронов выглядят как желание страховщиков ограничить свою ответственность исходя из формальностей, а не существа событий»,— заявляет Илья Миронов.

Региональная специфика

«Среди ряда участников рынка существует точка зрения, что включение в покрытие специфических рисков в принципе не требуется. Считается, что если страховщик отказывает в выплате возмещения, ссылаясь на военные риски, то такой отказ может быть легко оспорен в суде, поскольку юридически в РФ война не ведется»,— отмечает Илья Миронов. В 2022–2023 годах существовал определенный разнобой в формулировках договоров у разных страховщиков, что иногда позволяло оспорить отказ в суде. Однако к концу 2023-го подходы страховых компаний стали более унифицированными. Атаки БПЛА, обстрелы и военные действия теперь чаще всего исключаются из покрытия по умолчанию, если специально не оговорено иное. Поэтому судебные решения по старым договорам уже не могут считаться прецедентами для будущих споров.

Это одна из ключевых проблем рынка: юридические формальности могут повлиять на получение возмещения, даже если фактически ущерб был причинен атакой дрона.

Решить проблему можно только через оформление отдельного полиса, который прямо покрывает все военные риски или любые атаки БПЛА независимо от того, как они квалифицированы, но такие программы встречаются крайне редко — не более 2% случаев. «Это всегда штучные договоры, которые достаточно сложно реализуемы, во-первых, из-за малого количества страховщиков, готовых предлагать такие решения, во-вторых, из-за региональной и тарифной специфики»,— поясняет Илья Миронов.

При заключении полисов страхования с предприятиями особое внимание страховщики уделяют приграничным и южным регионам: в прифронтовых районах страхование имущества практически недоступно, отмечают в страховом брокере Remind.

В приграничных зонах страхование возможно, но по значительно более высоким тарифам и с крупными франшизами, которые могут достигать десятков или даже сотен миллионов рублей. При этом региональная специфика влияет не только на стоимость, но и на готовность страховых компаний включать подобные риски в покрытие: в Москве и на севере страны франшизы минимальны, тогда как на юге и вблизи границ условия заметно жестче.

Страхую на все!

Стандартные программы страхования от БПЛА для юрлиц включают компенсацию за поврежденное имущество, но по запросу клиента они могут быть расширены за счет дополнительных опций — возмещения убытков от простоя предприятия, выплат пострадавшим сотрудникам или покрытия ответственности перед третьими лицами, если, например, обломки дрона повредили чужую собственность.

Лимиты страховых сумм определяются индивидуально: они могут рассчитываться исходя из максимально возможного убытка по сценарию, из готовности страховщика предоставить определенный уровень защиты или как компромисс между стоимостью страхования и оценкой риска самим клиентом.

Вопросы урегулирования убытков по таким страховым случаям остаются непростыми. Главным документом, подтверждающим страховой случай, является постановление о возбуждении уголовного дела. Без него страховая компания не может произвести выплату. Сроки урегулирования также зависят от того, как быстро будет возбуждено дело — иногда это происходит в течение недели, а иной раз процесс затягивается на месяцы. Если атака дрона привела к остановке производства, оценка прямых и косвенных убытков может занять длительное время, обращают внимание страховщики. В ряде случаев уже происходили выплаты на миллиарды рублей, что подтверждает масштаб потенциальных рисков.

При этом страховщики пересматривают свои подходы к страхованию и готовы идти навстречу клиенту. Если ранее стандартное покрытие включало риск падения гражданских летательных аппаратов, то сегодня крупные клиенты все чаще требуют включения в полис рисков, связанных с военными беспилотниками, боевой авиацией, ракетными комплексами и другими элементами военной техники, отмечает начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.

Для некоторых предприятий становится актуальным страхование от воздействия надводных и подводных беспилотных аппаратов. Тарифы для корпоративных клиентов сейчас составляют от 0,02% до 0,8%, отмечает управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра. Для сравнения: стоимость страхования недвижимости частных лиц от такого риска составляет 0,05–0,1% в зависимости от материала дома, этажности, типа объекта, территории страхования и еще некоторых факторов.

«У страховщиков нет опасения массовых убытков, но крупные убытки вполне возможны, поэтому каждый запрос юридических лиц по подобному страхованию рассматривается индивидуально»,— отмечает Артем Искра. Вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов также отмечает, что компания «вдумчиво подходит» к принятию на страхование имущества юрлиц. Например, в портфеле практически нет предприятий нефтепереработки, которые подвергались в 2024 году атакам БПЛА. «Такая сбалансированная андеррайтинговая политика позволяет нам контролировать убыточность, и каких-либо значимых изменений в тарификацию страхования имущества мы не вносили»,— поясняет он.

Возникают проблемы и с перестрахованием этих рисков. Основные возможности для страховщиков предоставляют Российский антитеррористический страховой пул, объединяющий 21 страховую компанию, и РНПК, которая является и членом пула, и независимым источником перестраховочной емкости. «Сейчас мы можем наблюдать, что перестраховочные структуры мотивируют страховые компании к большему собственному участию в риске, то есть меньше передавать его в перестрахование,— говорит Илья Миронов.— Среди участников пула при этом растет желание независимости участников при оценке риска. Это может выражаться в спорах при оценке риска отдельными страховщиками пула и большинством страховщиков пула».

Дроны бьют одинаково

В отличие от предприятий, обычные граждане не показывают существенного роста спроса на подобное страхование — включают в покрытие этот риск только те владельцы недвижимости, которые уже страхует свое имущество, отмечает Артем Искра: «То есть роста числа клиентов не происходит, люди по-прежнему надеются на компенсации от государства».

В «РЕСО-Гарантии» замечают, что у них каждый четвертый полис страхования имущества физлиц заключается с этим риском, «тогда как до того, как атаки БПЛА и другие подобные события стали для нас реальностью, защитой от терактов интересовались лишь в редких случаях».

Отдельных полисов на рынке почти не представлено: в конце 2024 года «Росгосстрах» запустил пилотный проект «Защита от дронов», однако, как указывает страховщик, даже если первоначально владельцы квартир интересуются только защитой от дронов, познакомившись с различными вариантами страхования, часто в итоге выбирают классический продукт и полный пакет рисков. Такая же опция была и у «АльфаСтрахования», а компания ВСК в 2023 году запустила отдельный полис, отметив, что страхует от падения дронов и БПЛА независимо от того, как это трактуют компетентные органы.

Многие страховщики включают риски падения БПЛА в базовое покрытие полисов страхования недвижимости, ипотечных программах и даже каско. Однако в страховании имущества лиц, как и у предприятий, также существуют исключения по выплате страхования из-за военных действий. Чаще всего такого рода риски включаются в страховку дополнительно. «При определенных условиях включение военных рисков может увеличить размер премии на 20%»,— отмечают в компании «Согласие».

Страховщики также фиксируют рост выплат, однако они в основном составляют до 1 млн руб. Например, как отмечают в «Т-Страховании», страховщик выплатил клиенту около 111 тыс. руб. за восстановление окон, отделки и дверей на лоджии после атаки БПЛА. У «РЕСО-Гарантии» самые крупные возмещения также были в пределах нескольких миллионов рублей. Чаще всего заявления о возмещении ущерба в компанию поступают от жителей приграничных регионов, а также от клиентов из Смоленской, Саратовской, Владимирской, Ивановской, Новгородской областей и Татарстана.

Анна Абрамцева