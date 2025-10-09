Любовь, похожая на рэп

В Москве в Vegas City Hall стартовали показы мюзикла «Любовь без памяти», в основу которого легли не только песни одного из самых успешных российских рэперов Василия Вакуленко (сценические псевдонимы — Баста, Ноггано, Нинтендо и др.), но и его биография. Константин Баканов, побывавший на шоу, оценил и смелость продюсеров, создавших шоу на основе речитатива, и место лирики господина Вакуленко в мировой индустрии мюзиклов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Любовь без памяти»

Фото: Пресс-служба АРТГАЗ Мюзикл «Любовь без памяти»

Фото: Пресс-служба АРТГАЗ

Положенные в основу песни популярного музыкального коллектива — широко распространенный формат для индустрии мюзиклов. У него есть название — мюзикл-джукбокс, то есть спектакль с песнями, которые уже есть в музыкальном автомате, а не пишутся специально.

В Москве в середине нулевых с успехом шла «Mamma Mia!» по произведениям группы ABBA. Музыканты Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор активно участвовали в создании местной версии мюзикла «We Will Rock You». Самый свежий пример — недавняя отечественная постановка «Ничего не бойся, я с тобой» по произведениям бит-квартета «Секрет». Она установила несколько российских рекордов: 718 спектаклей, 1,1 млн зрителей, 3 млрд руб. кассовых сборов.

Но есть нюанс. Во всех этих случаях речь шла о суперпопулярных группах, участники которых отошли от активной совместной концертной деятельности. Мюзиклы были как бы их реинкарнацией. Секрет успеха «секретовской» постановки крылся еще и в либретто, которое переносило зрителя в СССР конца 1980-х: эдакая ностальгия в квадрате. Баста же не просто действующий артист. В июне 2025 года он собрал суммарно 150 тыс. зрителей на двух концертах в «Лужниках».

Вызов для продюсеров как раз и заключался в том, что мюзикл не должен был выглядеть бледной тенью концертов рэпера.

В Vegas нужно было завлечь и тех, кто обеспечивает артисту неслыханные солдауты на стадионах, и тех, кто от рэпа далек, но может оценить качественное зрелище в принципе. Логично было предположить, что «Любовь без памяти» — что-то вроде продолжения, афтерпати осенне-зимних концертов в «Лужниках». И при этом «Любовь без памяти» планируют прокатывать долго. Если представить, что на Бродвее задумают поставить мюзикл о творчестве сверхпопулярной Тейлор Свифт, риски будут такими же: любой кавер-проект, по идее, проигрывает оригиналу, и нужно убедить зрителя, что «при живом авторе» это имеет ценность.

«Любовь без памяти» Василий Вакуленко благословил и даже написал для него две новые песни, но в повседневной работе над мюзиклом участвовал не так активно. Главный герой (его прототип — Баста) — молодой ростовский музыкант Саша, приезжающий в Москву в поисках признания. С вокзала он попадает в столичный круговорот людей, их страстей и интриг. Это Москва недавнего прошлого: здесь еще водятся граффитчики, а программный директор радиостанции решает судьбу музыкантов словом-приговором «неформат». Братва, бренчащая на гитарах в гаражах, иногда промышляет мелким криминалом в подворотне, а родители приличных девушек запросто отправляют их пожить в Париже.

Вторым музыкальным номером, сопровождающим сцену о жизни вокзала Ростова-на-Дону в 90-е, в мюзикле идет песня «Жульбаны» из репертуара Ноггано. Уличные хулиганы исполняют разухабистую песню «Russian Paradise» на английском с нарочито русским акцентом.

Некоторые композиции, конечно, пришлось подредактировать: где-то матерщинку убрать, где-то адаптировать под персонажей.

А трогательно-романтичных хитов, вышедших под брендом «Баста», достаточно для того, чтобы в каждом отделении спектакля поставить как минимум по паре жирных точек: «Моя игра», «Выпускной (Медлячок)», «Кинолента», «Мама», «Моя вселенная», заглавная «Любовь без памяти», активно исполняемая Бастой «На заре» «Альянса»… На песне «Сансара» расчувствовавшаяся и предвкушающая хеппи-энд публика по доброй концертной традиции включает фонарики на мобильных телефонах.

Режиссер-постановщик Алексей Франдетти — в театральных кругах человек известный, но при этом критикуемый за «многостаночность». У него много проектов в разных жанрах и разных городах, активно он ставит и в столичных театрах. В этом шоу перед ним и автором пьесы Антоном Аносовым стояла сложная задача: соединить разрозненные песни и биографию артиста в одну сюжетную линию короткими и внятными сценками. Постановочная часть получилась динамичной, с интересными декорациями (чего стоит кабриолет в натуральную величину, на котором рассекает антагонист Влад) и хореографией. К проверенным годами песням Басты вопросов тоже быть не может. Слабым звеном все же оказались «связки» между ними, иногда превращающиеся в скучноватый стендап в исполнении главного героя.

Рэп — искусство очень индивидуальное, привязанное к автору и его опыту, и, если кто-то читает за Басту, это большая ответственность: нужно примерить на себя и его манеру, и его судьбу. Корреспондент “Ъ” посмотрел «Любовь без памяти» в составе, где Сашу играл актер Театра на Бронной Михаил Пятикопов, а его возлюбленную — занятая в московских мюзиклах «Онегин», «Стиляги», «ПраймТайм» и других выпускница ГИТИСа Наталья Инькова. Игра их выглядела довольно естественной.

В почерке самого Басты важны близость слушателю, душевность — он ведет разговор со своими. Добиться этого на театральной сцене драматическим актерам оказалось непросто, зато госпожа Инькова отлично справлялась с распевными, любимыми массами хитами.

Баста появился в спектакле лишь раз — на фото, где он был в объятиях своей супруги. Возникающие на экранах «по видеосвязи из Парижа» Сергей Бурунов и Мария Аронова добавили спектаклю узнаваемости и юмора.

Подводя итоги увиденного, можно предсказать: опасения, что на рэп-мюзикле непосвященной публике делать нечего, напрасны. В нем много того, что придется по вкусу массовому зрителю: изобилие трогательных песен «о главном» (во главе списка — композиция «Сансара»), достижение гармонии между отцами и детьми и — в финале — триумф всепобеждающей любви.

Константин Баканов