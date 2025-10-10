Позитивный настрой

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос представителей страховых компаний относительно различных аспектов функционирования рынка страховых услуг. Cтраховщики прогнозируют рост по итогам 2025-го в диапазоне 5–50%. Общее мнение сводится к тому, что страховые продукты становятся более персонифицированными и учитывающими особенности клиента. А цена продукта для страхователя становится все более значимым фактором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

87% опрошенных страховщиков оценили состояние рынка страхования иного, чем страхование жизни, положительно. Только 13% опрошенных оценили состояние рынка нейтрально, и никто из опрошенных не отозвался негативно. Успехом страховые компании назвали то, что рынок смог очень быстро подстроиться под внешние условия, включая высокую ключевую ставку, и адаптироваться. В 2025 году финансовая устойчивость страховых компаний остается на высоком уровне, рентабельность инвестиций значительно выросла.

Состояние рынка страхования жизни страховщики оценили хуже, чем страхования иного, чем страхование жизни. Доля положительных оценок составила 59%, из них 34% — это умеренно позитивные оценки и 25% — позитивные. Нейтрально охарактеризовали страхование жизни 33% опрошенных страховых компаний, а 8% — умеренно негативно.

По данным опроса «Эксперт РА», в 2025 году рост страхового рынка связан в основном с двумя факторами: инфляцией (так считают 44% опрошенных компаний) и ростом доходов населения (19%). В то же время главными факторами, которые тормозят развитие страхового рынка, страховые компании назвали высокую ключевую ставку (69% ответов), отмену налоговых льгот (13%) и инфляцию (12%).

Стратегии страховщиков в последнее время направлены на цифровизацию и развитие собственных ИТ-систем, а также интеграцию с различными партнерами и финансовыми маркетплейсами. Внедряется искусственный интеллект как для сопровождения клиента на различных этапах, так и для повышения внутренней эффективности компаний. В целом операционная эффективность стала важным аспектом развития страховщиков.

Страховые продукты модифицируются под текущие условия и конкретных клиентов. В страховании жизни приоритетом для потребителя является высокая доходность. Появились короткие продукты страхования жизни. Растет спрос на продукты страхования жизни с фиксированной доходностью. Страховые продукты становятся более персонифицированными и учитывающими особенности клиента. Развиваются модульные страховые продукты, благодаря которым клиенты могут управлять объемом и наполнением страховой защиты. Начало распространяться страхование по подписке. При этом все больше страховых полисов оформляется онлайн. В то же время между страховыми компаниями усилилась ценовая конкуренция за клиентов. Отмечается снижение тарифов в отдельных сегментах страхового рынка для удержания и привлечения новых клиентов.

На маркетплейсах финансовых услуг и в экосистемах банков растет спрос на продукты страховщиков, предлагающих минимально возможною цену.

Все больше клиентов, по мнению страховщиков, предпочитают меньше взаимодействовать с представителями страховых компаний и оформлять полисы самостоятельно онлайн.

Cтраховщики полагают, что страховой рынок по итогам 2025-го ждет положительная динамика. Две равнозначные группы компаний по 38% ожидают прирост страхования non-life до 5% или на уровне 5–10%, 12% респондентов считают, что рынок вырастет на 10–15%, о приросте на 15–20% или выше 20% сообщили по 6% страховщиков.

Прирост страхования жизни по итогам 2025 года составит от 20% до 50%, полагают 55% опрошенных компаний, еще 27% компаний ожидают прирост до 10%, 9% — прирост на 10–20%, при этом другие 9% компаний прогнозируют падение до 10%.

По данным статистики, за первое полугодие 2025-го страховой рынок составил 1,77 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,6%. Ключевое влияние на темпы прироста всего страхового рынка оказало страхование жизни, которое выросло на 95% за этот же период. Драйверами страхования жизни стали инвестиционное и накопительное страхование жизни: прирост ИСЖ составил 177,1%, а НСЖ — 77,4% за первое полугодие 2025-го по сравнению с первым полугодием 2024-го. В то же время кредитное страхование жизни сократилось на 46,6%. Объем сектора страхования жизни составил 950,56 млрд руб. за первую половину 2025 года, что составляет 54% от всего страхового рынка.

Страхование иное, чем страхование жизни, выросло только на 1,2% за первое полугодие 2025-го по сравнению с первой половиной 2024 года, а его объем составил 816,1 млрд руб. Наиболее заметный прирост за этот период отмечается в страховании имущества юридических лиц (+15,3%) и страховании имущества граждан (+9,5%). Страхование автокаско выросло на 1,6%, ОСАГО — на 1,0%, а сокращение взносов коснулось ДМС (–6,7%) и страхования от несчастных случаев и болезней (–5,8%).

Ольга Басова, «Эксперт РА»