Все за одного

Банк России в конце августа текущего года предложил изменить подход к расчету территориального коэффициента (КТ) в ОСАГО. Уже вскоре регионы России, которые относят к самым рисковым с точки зрения мошенничества, могут увидеть двукратное увеличение КТ относительно базового.

Как регионы попадают в красную зону

Коэффициент территории — один из показателей, влияющих на итоговую стоимость полиса ОСАГО наряду, например, с коэффициентами мощности или бонус-малусом (или коэффициентом аварийности). Значение КТ определяет Центробанк на основе статистики ДТП, частоты страховых выплат, плотности населения и числа автомобилей в регионе. Поэтому самые высокие показатели обычно в крупных городах с интенсивным движением вроде Москвы и Казани, а минимальные — в малонаселенных регионах, таких как Крым и Якутия. Теперь регулятор хочет принимать решение о повышении КТ в том числе с учетом того, какие позиции регион занимает в «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО». Кроме того, Банк России предлагает расширить тарифный коридор, на основе которого после применения коэффициентов и определяется итоговая стоимость страховки. Это нужно, чтобы сделать ценообразование в обязательной автогражданке гибче — тогда страховщики смогут более индивидуально подходить к определению стоимости страховки для каждого водителя и региона.

В прошлый раз мониторинг рисков актуализировался в начале июля 2025 года, и тогда лишь два региона попали в красную, то есть самую высокорисковую, зону — Ингушетия и Новосибирская область. Не так давно ее покинули Дагестан и Чечня, теперь они в желтой зоне вместе с Челябинской, Смоленской и Ульяновской областями, Хабаровским, Камчатским и Приморским краями, Татарстаном и Северной Осетией — Аланией.

Ситуация в Дагестане, впрочем, все еще остается рискованной. Но есть позитивные изменения, отмечают в Российском союзе автостраховщиков: снижаются количество повторных страховых случаев и частота страховых происшествий, меньше договоров передается на перестрахование от высокорискованных сегментов. Лучше выявляются случаи мошенничества, чаще открываются уголовные дела по страховым преступлениям, а значит, такие действия наказываются с большей вероятностью. Кроме того, активизируется сотрудничество между региональными властями и страховщиками.

Эксперты выделяют несколько ведущих причин убыточности ОСАГО. Первая — высокие частота и стоимость урегулирования, говорит заместитель директора департамента по моторным видам страхования компании «Абсолют Страхование» Михаил Мосесов.

Если в среднем по России частота урегулированных страховых случаев (отношение числа урегулированных убытков к количеству заключенных договоров ОСАГО) составляет 4,2%, а выплата — 104,5 тыс. руб., то те же показатели в Ингушетии составляют 8,3% и 250,1 тыс., а в Новосибирске — 5,9% и 155,5тыс. руб.

Вторая причина — страховое мошенничество. В подсчетах ЦБ есть процентный индикатор, который учитывает неоднократные ДТП с одинаковыми автомобилями и водителями в регионе. Для примера: при среднем по России показателе в 6,1% данный показатель в республиках Дагестан и Ингушетия достигает 10,3% и 14,6% соответственно, а в Новосибирске индикатор неоднократности ДТП доходит до 25,3%, акцентирует господин Мосесов.

Действительно, в ряде регионов велик процент страхового мошенничества, а какая-то часть водителей и вовсе ездит без ОСАГО, комментирует автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Начальник управления методологии ОСАГО СК МАКС Александр Щербаков добавляет, что в отдельных регионах решающим фактором становится не столько количество ДТП, сколько высокая доля судебных разбирательств с требованиями, зачастую превосходящими лимиты выплат по ОСАГО, определенные законом.

Механизм перекрестного субсидирования

Как отмечают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), стоимость полиса для каждого водителя складывается из набора параметров. Так, с одной стороны, она зависит от КТ, который определяет Центробанк, а также от статистики страховщиков. Те при выборе базовой ставки могут учитывать разные факторы: территориальный, ситуацию с выплатами, уровень недобросовестных практик в регионе, разную частоту наступления страхового случая и т. п. С другой стороны, на финальную цену сильно влияет индивидуальная история аварийности.

«Высокий риск недобросовестных практик в регионе, несомненно, несет дополнительную нагрузку на тариф в регионе, однако добросовестным автовладельцам важно понимать, что безаварийная езда конкретного водителя существенно понижает индивидуальную страховую премию именно по нему.

К тарифу ОСАГО применяется также коэффициент бонус-малус (КБМ), разброс которого разнится от 0,46 до 3,92, что оказывает огромное влияние на итоговый размер премии. КБМ зависит от личных показателей водителя, аварийности конкретного автовладельца»,— уточняют в РСА.

Михаил Мосесов соглашается, что проблемы отдельно взятых регионов касаются только местных водителей: «Добросовестные и менее аварийные водители конкретных регионов платят больше из-за недобросовестных и аварийных автовладельцев. В результате из-за высокой частотности и стоимости урегулирования страховая компания вынуждена применять максимальные ставки к данным регионам, но даже в таком случае у водителей с хорошим КБМ предложение будет выгоднее».

Александр Щербаков смотрит на проблему шире: по его словам, сложившаяся картина с убыточностью ОСАГО в ряде российских регионов — это системный дисбаланс, затрагивающий экономическую логику всей модели обязательного страхования: «Такое неравномерное распределение убытков ведет к возникновению вопросов о том, кто компенсирует образовавшуюся разницу. Ответ лежит в самой природе ОСАГО как «сложного всероссийского механизма». Поскольку тарифы основаны на общей методологии, а коэффициенты тарифа в течение долгого времени не отражают причиненных рисков и доходов от продажи полисов ОСАГО в регионах с низкой убыточностью, то происходит заметное перераспределение в пользу тех территорий, где показательны частые и крупные выплаты».

Игорь Моржаретто также полагает, что сложившиеся тенденции сказываются на водителях всей страны: «В случае аварии водители предпочитают договариваться каким-то образом между собой, из-за чего высок риск мошенничества. За счет таких регионов водители в других регионах изрядно переплачивают».

Тарифы, технологии и контроль

Корректировки базовых ставок не новшество: в прошлый раз ЦБ менял границы коридора в 2022 году. Как напоминают в РСА, в пределах тарифного коридора страховщики могут снижать и повышать базовую часть страхового тарифа. Это и позволяет индивидуально подходить к ценообразованию: чем аккуратнее ездит конкретный водитель, тем с большей вероятностью к нему будет применена пониженная базовая ставка страхового тарифа, на которую затем накладываются коэффициенты. И в совокупности чем больше аккуратных водителей и меньше страховых случаев, тем ниже убыточность в регионе.

Увеличение КТ в красных регионах, в свою очередь, должно компенсировать недотарифицированность рискового сегмента. «Эти изменения ставят перед собой задачу обеспечить соответствие стоимости полиса реальным издержкам, снизить нагрузку на страховщиков и сохранить их присутствие на проблемных территориях»,— поясняет господин Щербаков. Михаил Мосесов добавляет: инициатива оценивается участниками рынка как позитивная, поскольку более гибкая тарификация позволит развивать ОСАГО в регионах с более высокими расходами на средние выплаты.

Но в то же время возникают и опасения: не приведет ли этот шаг к тому, что стоимость ОСАГО для конкретных водителей вырастет и они просто перестанут страховаться. Игроки рынка понимают: чтобы этого не произошло, нужны современные методы контроля. Игорь Моржаретто напоминает о проекте с камерами, которые будут обнаруживать в потоке водителей без ОСАГО. Ожидается, что проект запустится уже 1 ноября 2025 года. «Расширение страхового коридора может привести к тому, что в этих регионах будет наводиться порядок. Но без того, чтобы ввести систему фото- и видеофиксации наличия полиса ОСАГО, ничего не случится. Вот если действительно с ноября эта система заработает, наверное, гораздо большее количество водителей будет покупать полис и не думать: вот, я сэкономил семь тысяч рублей, я крутой»,— говорит эксперт.

Кроме того, несколько лет назад, во время пандемии, на рынке ОСАГО пытались внедрить телематику — за установку отслеживающего устройства предполагалась скидка. Однако проект «не взлетел». В РСА объясняют: дело в том, что пока нет общепринятых методов для определения связи между данными с датчиков и страховыми рисками. Но страховщики могут использовать информацию о движении автомобилей для корректировки тарифов, если у них есть соответствующая статистика.

Между тем Александр Щербаков напоминает: важно работать не только с технологиями, но и с соблюдением требований. В регионах с высоким уровнем судебных дел властям необходим диалог с юридическими сообществами, чтобы согласовать единую практику толкования норм. Это снизит неопределенность и сможет укрепить обоснованность выплат. «Стабильность ОСАГО невозможна без перехода от модели коллективного уравнивания к системе, основанной на индивидуальной ответственности и точном учете риска. Только при таком подходе обязательное автострахование сможет одновременно сохранить свою экономическую функцию и доверие автовладельцев»,— резюмирует он.

