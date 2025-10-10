Враг человека и коровы

Экономический ущерб от уничтожения зараженных животных в агропромышленном комплексе и затрат на проведение карантинных мероприятий и страховку исчисляется миллиардами рублей. Реальный масштаб бедствия участники рынка агрострахования осознали после того, как в 2024 году «АльфаСтрахование» выплатило сельхозпроизводителю из Смоленской области, чье поголовье сельхозживотных пострадало от инфекции, 632 млн руб. Какие выводы сделали регуляторы, страховщики и фермеры после неприятного прецедента?

С низкого старта

Текущая эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в Российской Федерации, по мнению экспертов, характеризуется как напряженная с тенденцией к увеличению количества случаев. В 2023 году в РФ было зафиксировано 295 случаев инфицирования бруцеллезом крупного рогатого скота (КРС), в 2024-м — 276 случаев. А за первое полугодие 2025-го в России выявлено уже 265 случаев бруцеллеза, что практически соответствует годовому показателю 2024-го.

Долгое время риски заболевания КРС несильно беспокоили агростраховщиков. Первые признаки надвигающейся грозы появились в 2023 году, когда в ряде ранее благополучных регионов страны произошли вспышки бруцеллеза. Так, после 28 лет полного затишья было выявлено два мощных очага опасной инфекции в благополучном Татарстане. Убытки производителей молока республики по причине заражения бруцеллезом в 2023 году превысили 1 млрд руб., сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров.

СК «Согласие» в соответствии с договором выплатила за утрату поголовья КРС владельцам агропредприятия «Тукаевский» в Атнинском районе Татарстана страховое возмещение в размере более 30,4 млн руб. А крестьянско-фермерское хозяйство Николая Скокова в Новошешминском районе Татарстана выплат не получило, поскольку владелец не купил страховой полис. Компенсацию за отчужденных животных от государства фермер также не дождался, поскольку бруцеллез тогда не входил в перечень соответствующих заболеваний.

По-новому взглянуть на риски заражения бруцеллезом страховщиков заставил страховой случай в Смоленской области в 2024 году, когда пострадавшее от инфекции местное агропредприятие получило от «АльфаСтрахования» беспрецедентно большую выплату — 632 млн руб. Этот случай бурно обсуждался на XX юбилейной международной конференции по страхованию «Устойчивый рост — миссия выполнима», которая вместе со съездом Всероссийского союза страховщиков прошла в конце мая текущего года в Москве.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в 2024 году больше всего страховых выплат по договорам страхования сельхозживотных, заключенным с господдержкой, получили хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота. Агростраховщики возместили им 710 млн руб. убытков от утраты поголовья. Получается, что на один страховой случай в Смоленской области приходится почти 90% всех страховых выплат по рискам заражения бруцеллезом за прошлый год. У других участников рынка агрострахования суммы возмещения были гораздо скромнее.

Для сравнения: в прошлом году компания «СберСтрахование» после вспышки бруцеллеза выплатила ООО «Русское молоко» за утраченное стадо 5,3 млн руб. СК «РСХБ-Страхование» в 2024-м после вспышки бруцеллеза за гибель КРС выполнило страховое возмещение крупному животноводческому предприятию Ставропольского края в размере 37,3 млн руб. и агропредприятию Брянской области — на 33,5 млн руб.

«По итогам 2024 года животноводы получили почти 2,5 млрд руб. страховых выплат за гибель поголовья, из которых почти 1,5 млрд руб. приходится на страхование с господдержкой. Особенность урегулирования страховых случаев, связанных с бруцеллезом, в том, что, согласно действующей нормативной базе, для этой болезни не предусмотрено обязательного уничтожения заболевших животных. В отличие, например, от африканской чумы свиней»,— сообщил президент НСА Корней Биждов.

Не исключено, что увеличение страховых выплат по бруцеллезу КРС связано не с повышенными рисками при выращивании коров и бычков, а с низким охватом этого направления страховой защитой. «Страхование КРС ранее применялось в ограниченных масштабах, оно стало наиболее активно развиваться только в последние два года, охват сегмента в 2024 году впервые достиг 30% от промышленного поголовья КРС»,— отметил господин Биждов. Он напомнил, что, согласно федеральному закону №260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в РФ осуществляется господдержка страхования рисков животноводства. Заключать договоры страхования с господдержкой имеют право только страховые компании, входящие в НСА. Согласно приказу Минсельхоза России №242 от 24 июня 2013 года, в перечень заразных болезней животных включен и бруцеллез. То есть риск утраты поголовья от этой болезни можно застраховать с государственной поддержкой.

Источники заражения Бруцеллез (лат. «brucellosis») — опасное инфекционно-аллергическое заболевание, вызванное бактериями Brucella. Впервые в 1886 году их обнаружил английский ученый Дэвид Брюс. В его честь их и назвали бруцеллами. Источником заражения являются домашние животные, чаще всего крупный рогатый скот. Опасность инфекции состоит в том, что у животных это заболевание часто протекает бессимптомно. Один из ярких признаков заболевания — выкидыши у животных. Заразиться зоонозной инфекцией можно при контакте с больным животным, продуктами его жизнедеятельности, а также от молока и мяса, если они прошли недостаточную термическую обработку. Для человека бруцеллез может дать серьезные осложнения на сердце (эндокардит), менингиты, артриты и другие проблемы.

По данным НСА, по договорам, заключенным в 2024 году, наибольшее количество поголовья КРС было застраховано в Брянской, Калужской, Калининградской областях. Также в список крупнейших регионов по этому показателю вошли: Тульская, Орловская, Новосибирская, Рязанская, Свердловская и Кировская области, Красноярский и Забайкальский края. В достаточной степени КРС страхуют в Воронежской, Ленинградской, Омской областях, Башкирии, Мордовии и Татарстане.

«Большинство страхователей выбирают страхование с государственной поддержкой, что связано прежде всего со снижением затрат на страхование, когда 50% страховой премии субсидируется государством. Чаще всего сельхозтоваропроизводители страхуют риски болезней сельхозживотных и пожара»,— сообщил генеральный директор СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин. С его слов, средний срок урегулирования страховых случаев по риску вспышек бруцеллеза у КРС в компании составляет 15 рабочих дней с момента предоставления всех документов, необходимых для урегулирования. Средняя сумма страховой выплаты по риску заражения бруцеллезом КРС — 24,5 млн руб.

В 2025 году застраховать с государственной поддержкой можно КРС молочного и мясного направления продуктивности в возрасте от двух месяцев, буйволов, яков, коз и овец старше четырех месяцев. К примеру, СК «РСХБ-Страхование» предлагает сельхозтоваропроизводителям классическое страхование, где условия обсуждаются индивидуально с клиентом, а также страхование с государственной поддержкой при рисках заразных болезней животных, в результате стихийных бедствий, пожара, массовых отравлений, нарушений электро-, тепло-, водоснабжения.

Добавим, что с 1 сентября 2025 года перечень рисков при страховании сельскохозяйственных животных с господдержкой дополнен рисками паводка и половодья, изъятия животных по решению высших исполнительных органов субъектов РФ.

В поисках «зеленого коридора»

Власти, похоже, понимают размер возможного ущерба, какой может нанести бруцеллез национальному животноводству. Для улучшения эпизоотической ситуации был принят ряд мер. С 1 марта 2024 года, согласно постановлению правительства РФ №550, маркировке и учету подлежат все виды животных в хозяйствах всех форм собственности. Для проведения маркировки владельцев животных обязали обращаться в государственную ветеринарную службу на обслуживаемой территории для получения идентификации.

1 марта 2025 года вступили в силу новые редакции ветеринарных правил по предотвращению распространения и ликвидации очагов бруцеллеза. В документе, разработанном в Минсельхозе, прописаны требования к профилактике и диагностике этого инфекционного заболевания, ограничительные меры при выявлении вспышек, а также порядок отбора проб для серологических исследований на бруцеллез.

Как полагает директор департамента урегулирования убытков по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Ирина Истарова, снизить риски возникновения эпизоотических очагов бруцеллеза в РФ помогут строгое соблюдение хозяйствами ветеринарных и санитарных правил и норм, регламентирующих содержание и кормление, а также вакцинация животных.

Свой посильный вклад в профилактику заболеваний КРС внесли и ученые. В минувшем августе в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья» специалисты Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора объявили о создании инновационного теста для быстрого выявления бруцеллеза. Он обладает высокой точностью и скоростью реакции. Так, результаты можно получить за 90 минут, что в два раза быстрее по сравнению с существующими методами.

«Магистральным направлением развития системы страховой защиты рисков АПК остается стандартизация и упрощение процедур агрострахования»,— уверен Корней Биждов. В минувшем августе НСА предложил страховщикам ввести для долгосрочных клиентов по агрострахованию принцип «зеленого коридора». Новый подход призван укрепить доверие между страховыми компаниями и заинтересованными в защите своих рисков сельхозпроизводителями. Упрощение процедур и сокращение документооборота позволят повысить оперативность и качество обслуживания аграриев.

Член семьи

У страхователей имеется своя точка зрения по поводу повышения качества страховых услуг и борьбы с бруцеллезом. Как полагает профессор экономики Российского университета кооперации и глава фермерского хозяйства Дмитрий Валигурский, сегодня сразу несколько причин мешают развитию страхования поголовий КРС.

Во-первых, у малого и среднего бизнеса, работающего в АПК, пока слабо развита культура страхования. Страховщикам, по его мнению, поднимать ее невыгодно, а у государства сегодня нет на это денег. Многие фермеры по-прежнему не доверяют страховщикам. Часто страховой полис покупается ими не добровольно и осознанно, а вынужденно. Когда фермер приходит в банк за кредитом, ему навязывают полис, как правило, в дочерней страховой компании. Такая же картина наблюдается и при получении техники в лизинг. Поэтому страховщики воспринимаются аграриями как обуза.

Во-вторых, сама система страхования сельхозпредприятий в РФ несовершенна. И страховщики не торопятся ее улучшать. «К сожалению, я не слышал ни одного случая, чтобы частный фермер был удовлетворен тем, что он быстро и в полном объеме получил выплату. На мой взгляд, сегодня страховщикам неинтересно работать с мелким частником. Взносы небольшие, а возни много. Им гораздо выгоднее сотрудничество с крупными агрохолдингами: их бизнес прозрачнее и понятнее, да и доходы повыше. К тому же у последних имеется встречный интерес к страховым продуктам. Застрахованные агрохолдинги, в отличие от частных фермеров, получают от государства серьезные субсидии плюс в случае банкротства им положена денежная компенсация из госбюджета»,— пояснил свою позицию Дмитрий Валигурский.

В-третьих, сегодня фермеры работают на уровне минимальной рентабельности. Из десяти фермеров, по статистике, выживают пять, а товарную продукцию дают только трое. У большинства небольших сельхозпроизводителей нет средств, чтобы страховать землю, животных и технику. А страховые взносы дополнительно увеличивают расходы хозяйств.

Как отметил господин Валигурский, вспышки бруцеллеза чаще всего происходят на тех фермах, где организация производства находится на низком уровне. Причина банальная: нет денег на тесты, на лекарства, на специалистов, которые должны следить за животными перед отелом, за качеством кормов.

По мнению фермера, улучшить эпидемиологическую ситуацию по бруцеллезу поможет вакцинация животных, но это чисто государственная забота. На «земле» хорошим подспорьем стало бы введение института персонального страхового инспектора, который бы знал специфику экономики отдельного фермерского хозяйства и мог подсказать, какие страховые риски актуальны для него именно на текущий момент.

«В 90-е годы в Подмосковье трудилось 6,5 тыс. фермерских хозяйств, сейчас товарную продукцию дают около 400. Я думаю, что за год трем инспекторам по силам обслужить этих 400 фермеров»,— заметил господин Валигурский. По его мнению, «выдумывать велосипед» для такой методики не стоит. Есть уже наработанная практика. Страхование — «это очень индивидуальная услуга». Перефразируя известный афоризм Карнеги, можно сказать: «Заставьте фермера страстно пожелать купить страховку. Тот, кто сможет это сделать, завоюет весь мир АПК, а кто не сможет — останется в одиночестве», уверен Дмитрий Валигурский.

Сергей Артемов