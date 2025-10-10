Выборочный рост

Российский страховой рынок показывает неплохие темпы прироста. Но это достигается в основном за счет страхования жизни, остальные сегменты пока стагнируют, за редким исключением, но прогноз по ним умеренно-оптимистичный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Страхование жизни

По данным Банка России, российский страховой рынок в целом во втором квартале 2025 года вырос по объему собранных страховых премий более чем на треть относительно аналогичного периода предыдущего года.

Чистая прибыль российских страховщиков по итогам первого полугодия составила 288,4 млрд руб., что на 37% больше, чем в первом полугодии 2024-го (211,1 млрд руб.). Рост прибыли, по мнению аналитиков ЦБ, в основном обеспечило улучшение результатов инвестиционной и финансовой деятельности. Что объясняется ростом процентных доходов практически в два раза в связи с повышением процентных ставок в экономике. Страховщики также получили прибыль от положительной переоценки финансовых инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Драйверами роста рынка, как и в прошлом году, выступали некредитные виды страхования жизни — НСЖ и ИСЖ. По данным ЦБ, совокупные взносы по некредитному страхованию жизни увеличились в первом полугодии по сравнению с первой половиной прошлого года в 2,1 раза. Рынок страхования жизни показывает устойчивый рост благодаря высокой востребованности у населения инструментов накопления и инвестирования в страховании, говорит вице-президент ВСС Глеб Яковлев. Также факторами роста стали высокие значения ключевой ставки Банка России и продолжение тренда на сбережение, как считает господин Яковлев: «При этом ключевое конкурентное преимущество продуктов страхования жизни, в отличие от банковских и инвестиционных,— это наличие страховой составляющей, то есть защита и накопление, защита и инвестирование».

НСЖ остается востребованным продуктом на рынке, рассказывает операционный директор компании «Совкомбанк Страхование жизни» Владислав Синцов. Ажиотажный спрос на ИСЖ он объясняет предстоящей отменой данного продукта с 1 января 2026 года — многие клиенты стремятся заключить договор, чтобы успеть воспользоваться действующими условиями.

В сегменте НСЖ сохранялась популярность консервативных программ с единовременными взносами, доходность которых не зависит от рыночной конъюнктуры, отмечают аналитики Банка России. Наибольшим спросом среди страхователей пользовались полисы с более короткими относительно классических программ сроками (до года). Доля взносов по таким договорам, заключенным в первом полугодии 2025-го, выросла относительно первого полугодия 2024-го на 3 п. п., до 42%. Одновременно увеличилась доля взносов по программам со сроками один-три года и три-пять лет (на 1 п. п. и 2 п. п., до 25% и 24% соответственно).

«НСЖ с фиксированной доходностью появилось в прошлом году,— рассказывает Глеб Яковлев.— Это продукт с большей определенностью для клиента, поскольку клиент заранее знает размер выплаты в конце договора или в случае смерти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На фоне высокой ставки клиенты старались успеть оформить полис НСЖ, рассказывает Владислав Синцов. Сейчас, по его словам, снижение ставки ЦБ стимулирует интерес к долгосрочным НСЖ: клиенты рассматривают их как возможность зафиксировать выгодные процентные условия на годы вперед.

В сегменте ИСЖ, по данным ЦБ, в первом полугодии росту взносов способствовало заключение сверхкрупных договоров, а также относительно более массовых договоров со сроком более десяти лет — договоры со сроком более десяти лет обеспечили 60% прироста премий. Еще 36% премий пришлось на договоры со сроком от трех до пяти лет. Рост доли взносов по долгосрочным договорам не в полной мере говорит об увеличении долгосрочных сбережений страхователей, так как существенный объем таких договоров предусматривает возможности свободного вывода средств, отмечают в ЦБ. «Основной вклад в рост сборов на рынке оказывают ликвидные продукты с короткой дюрацией,— говорит заместитель гендиректора компании "СберСтрахование жизни" Александр Жуков.— Ситуация начнет меняться по мере снижения ключевой ставки ЦБ — тогда страховщики жизни перейдут в привычные долгосрочные продукты».

Сегодняшнее ИСЖ кардинальным образом отличается от тех продуктов, которые были несколько лет назад, рассказывает Глеб Яковлев. Благодаря изменениям в регулировании изменились также условия страхования и изменился клиент — сейчас это другой сегмент: продукты предлагаются только клиентам с достатком. Кроме того, по его словам, в ИСЖ наряду с продуктами с полной или частичной защитой капитала стали популярны уже запущенные и по своей сути очень близкие к Unit-linked продукты — с максимальным размером инвестиционной части, прозрачные в плане формирования инвестиционного дохода. Как правило, они приобретаются более состоятельными клиентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вслед за ростом сборов наблюдался и резкий рост выплат по договорам страхования жизни. По итогам первого полугодия 2025-го объем выплат по договорам НСЖ увеличился относительно первого полугодия 2024-го более чем в четыре раза, по ИСЖ — более чем вдвое. Значительный объем был выплачен по договорам НСЖ со сроком до года, которые массово заключались в 2024 году, отмечают в ЦБ.

«На рост выплат по НСЖ в первую очередь повлияла опция ликвидности, которая отсутствовала в долгосрочных классических продуктах и почти всегда присутствует в краткосрочных»,— говорит Александр Жуков.— Так как продукты, ориентированные на стратегии денежного рынка, не имеют штрафов на досрочный вывод денежных средств с доходом, люди, получив желаемую доходность, выводят денежные средства на свои нужды. Таким образом, эти продукты работают как накопительный счет в банке или как краткосрочный депозит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сегмент non-life

В сегментах иных, чем страхование жизни, продолжается стагнация. Во втором квартале этого года объем собранных в них премий в совокупности оказался на 1,2% ниже, чем во втором квартале 2024-го. С учетом пятипроцентного роста в первом квартале по итогам первого полугодия страховщики собрали взносов лишь на 1,2% больше, чем в первой половине прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Рынок non-life показал незначительную динамику, говорит руководитель управления аналитики и развития «АльфаСтрахования» Александр Лильп: «Мы наблюдаем ожидаемое сокращение в сегменте страхования заемщиков и околонулевой рост в моторных видах, связанный с низкими продажами авто и сокращением объемов лизинга и кредитования. В целом это закономерные результаты в условиях невысокого потребительского спроса».

По данным статистики Банка России, из основных сегментов non-life во втором квартале сильнее всего выросло страхование имущества юридических лиц — на 15,4% относительно второго квартала прошлого года. Взносы по страхованию имущества граждан во втором квартале выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%. Основной вклад в динамику этого вида внес сегмент страхования «прочего имущества граждан», где наблюдалось расширение спроса, отмечают в ЦБ, объемы взносов по страхованию строений граждан и страхованию домашнего имущества снизились.

Динамика страховых взносов Страховые взносы (млн руб.) Прирост 1 пг 2025 г./1 пг 2024 г. (%) 1 полугодие 2024 г. 1 полугодие 2025 г. Страховые премии (взносы) всего 1293613 1766648 36,6 Страхование жизни 487395 950556 95,0 накопительное страхование жизни 292187 518261 77,4 инвестиционное страхование жизни 145907 404380 177,1 кредитное страхование жизни 44556 23810 –46,6 прочее страхование жизни 4745 4089 –13,8 Страхование иное, чем страхование жизни 806218 816092 1,2 ДМС 172941 161328 –6,7 ОСАГО 154908 156499 1,0 страхование автокаско 147297 149600 1,6 страхование имущества юридических лиц 72217 83297 15,3 страхование от несчастных случаев и болезней 81917 77190 –5,8 страхование имущества граждан 56713 62101 9,5 прочие виды 120225 126076 4,9 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

«Спрос на страхование имущества, в том числе коммерческого, растет из-за участившихся атак беспилотников, включение этого риска в продукты страхования имущества — уже привычный тренд у большинства страховых компаний»,— рассказывает руководитель центра аналитики «Росгосстраха» Дмитрий Ларин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Взносы по страхованию автокаско во втором квартале выросли на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост взносов обеспечили физические лица, что компенсировало спад взносов по договорам, заключенным с юридическими лицами, отмечают в Банке России. Поэтому, считают в ЦБ, сегмент поддерживает расширение спроса на страхование подержанных автомобилей в связи с увеличением стоимости транспортных средств и восстановительного ремонта.

«Сложности с моторным страхованием стали заметнее»,— говорит Дмитрий Ларин. Дорогие кредиты существенно замедлили продажи автомобилей в первом полугодии, поясняет он, что, в свою очередь, отразилось на объемах сборов по классическим продуктам каско. При этом проблемы с запасными частями (высокая стоимость и ограничение доступности) и рост убыточности сегмента стимулировали увеличение средней страховой премии по каско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Объем взносов по ОСАГО по итогам второго квартала вырос на 0,7% относительно второго квартала 2024-го. Рост также произошел за счет взносов, полученных от физических лиц. Число заключенных договоров ОСАГО, включая краткосрочные, в первом полугодии увеличилось на 11,7% относительно первой половины прошлого года. Средняя премия по классическим полисам в первом полугодии для обычных автомобилистов снизилась, по данным ЦБ, на 4,3% относительно первого полугодия 2024-го, до 6,8 тыс. руб.

Сильнее других пострадал сегмент ДМС. Во втором квартале там было зафиксировано падение премий на 14,7% относительно второго квартала прошлого года. «ДМС традиционно связан с медицинской инфляцией, поэтому в данном сегменте ожидаем некоторый дальнейший рост цен»,— прогнозирует Александр Лильп.

В целом же прогнозы по дальнейшей динамике сегмента non-life у участников рынка пока умеренно-оптимистичные.

Петр Рушайло

Лидеры прироста страховых премий (взносов)-2025 Место по темпам прироста премий (взносов) Компания Прирост объемов сборов страховых премий (взносов) в 1-м полугодии 2025 г. относительно 1-го полугодия 2024 г. (%) Место по объемам сборов страховых премий (взносов) за 1-й квартал 2025 г. 1 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 1980,5 19 2 Акционерное общество «Баланс Страхование» 737,5 35 3 Акционерное общество «Зетта Страхование» 427,3 26 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 337,1 37 5 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 236,4 11 6 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 200,2 45 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 180,3 2 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 177,2 1 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 138,6 25 10 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 65,8 17 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 48,6 46 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 45,2 8 13 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 34,6 27 14 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 33,4 36 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 30,9 32 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 26,5 38 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 25,5 10 18 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 16,4 30 19 Акционерное общество «Т-Страхование» 14,7 14 20 Акционерное общество «Страховая компания Гайде» 14,4 40 21 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 14,2 28 22 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 12,4 21 23 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12,2 3 24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 9,8 12 25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 8,8 39 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8,8 34 27 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 8,1 29 28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 6,3 16 29 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 5,9 22 30 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 4,4 20 31 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,3 7 32 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 3,1 47 33 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1,5 23 34 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 1,5 15 35 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 1,0 31 36 Акционерное общество «АльфаСтрахование» –0,6 5 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» –0,8 18 38 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» –3,2 6 39 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» –6,9 43 40 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» –7,0 13 41 Страховое акционерное общество ВСК –11,8 9 42 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» –13,0 4 43 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» –13,3 42 44 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» –15,5 33 45 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» –16,1 48 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» –16,5 50 47 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» –32,5 41 48 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» –42,2 24 49 Акционерное общество «Русский стандарт Страхование» –44,6 44 В рэнкинг включены компании, данные по которым раскрыты на сайте ЦБ РФ за первое полугодие 2024 года и за первое полугодие 2025 года, попавшие при этом в топ-50 по общему объему собранных страховых взносов по итогам первого полугодия 2025 года. Источник: Банк России, расчеты “Ъ”.

Топ-20. Взносы по страхованию имущества за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”) № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 59976,90 17,5% 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 44059,58 12,9% 3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 40565,17 11,8% 4 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Сбербанк страхование» 34353,28 10,0% 5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 26616,68 7,8% 6 Страховое акционерное общество ВСК 24063,38 7,0% 7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 15697,90 4,6% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 14317,37 4,2% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 13964,60 4,1% 10 Акционерное общество «Т-Страхование» 9912,95 2,9% 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 7049,26 2,1% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 6078,27 1,8% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 4713,52 1,4% 14 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 4156,53 1,2% 15 Акционерное общество «Страховая компания Гардия» 4012,07 1,2% 16 Акционерное общество «Страховая компания Пари» 3485,34 1,0% 17 Акционерное общество «Баланс Страхование» 3165,72 0,9% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 3162,58 0,9% 19 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3021,03 0,9% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 2896,44 0,8%

Топ-20. Взносы по страхованию жизни за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”) № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 465891,78 49,0% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 143214,46 15,1% 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 108042,52 11,4% 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 56024,16 5,9% 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 43150,53 4,5% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 38924,65 4,1% 7 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 17111,48 1,8% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 16399,91 1,7% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 15888,96 1,7% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 9713,41 1,0% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 9187,26 1,0% 12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 8738,06 0,9% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 4136,78 0,4% 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 2895,93 0,3% 15 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 2585,15 0,3% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 2453,47 0,3% 17 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 1977,22 0,2% 18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 1733,23 0,2% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Атон Жизнь» * 869,68 0,0% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» * 663,63 0,0%

Взносы по ДМС за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”) № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 53312,75 33,0% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 22641,79 14,0% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 15893,92 9,9% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 10904,67 6,8% 5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 8981,10 5,6% 6 Страховое акционерное общество ВСК 8951,61 5,5% 7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 6239,41 3,9% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 5807,39 3,6% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 4365,26 2,7% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 2974,24 1,8% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1931,08 1,2% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 1804,47 1,1% 13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1773,37 1,1% 14 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1148,74 0,7% 15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1141,25 0,7% 16 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1100,06 0,7% 17 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» * 965,33 0,6% 18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» * 835,26 0,5% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» * 748,66 0,5% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» * 570,45 0,4%

Топ-20. Страховые взносы за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”) № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 465957,08 26,5% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согаз-Жизнь» 143223,39 8,1% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 140763,45 8,0% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 119524,06 6,8% 5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 105223,70 6,0% 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 88744,37 5,0% 7 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72104,35 4,1% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 57438,05 3,3% 9 Страховое акционерное общество ВСК 56083,31 3,2% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 53063,86 3,0% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 43307,38 2,5% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 43270,52 2,5% 13 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 41842,62 2,4% 14 Акционерное общество «Т-Страхование» 35382,09 2,0% 15 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 33365,19 1,9% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 25891,73 1,5% 17 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 17183,65 1,0% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 16941,40 1,0% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 16404,60 0,9% 20 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 16247,75 0,9%

Топ-20. Взносы по страхованию автокаско за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”) № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 25317,46 16,9% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 20268,51 13,5% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 19458,42 13,0% 4 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 13235,99 8,8% 5 Страховое акционерное общество ВСК 12825,39 8,6% 6 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 12567,66 8,4% 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 9483,84 6,3% 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 6935,54 4,6% 9 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 5343,57 3,6% 10 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 4873,74 3,3% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 4134,71 2,8% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 3409,05 2,3% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2642,53 1,8% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2024,02 1,4% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» * 913,04 0,6% 16 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» * 739,82 0,5% 17 Акционерное общество «Страховая компания Гайде» * 630,96 0,4% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Интери» * 617,63 0,4% 19 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» * 597,52 0,4% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» * 575,66 0,4%

Топ-20. Взносы по ОСАГО за первое полугодие 2025 года («Эксперт РА» специально для “Ъ”) № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка 1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 25576,11 16,3% 2 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 24057,27 15,4% 3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 23917,18 15,3% 4 Страховое акционерное общество ВСК 14185,07 9,1% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 12766,93 8,2% 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 8430,96 5,4% 7 Акционерное общество «Т-Страхование» 7532,79 4,8% 8 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 7196,02 4,6% 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 7048,42 4,5% 10 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 4162,80 2,7% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 3970,59 2,5% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 2692,65 1,7% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2670,21 1,7% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2235,90 1,4% 15 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1752,09 1,1% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 1476,00 0,9% 17 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1325,21 0,8% 18 Акционерное общество «Страховая компания Гайде» 1250,11 0,8% 19 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1112,32 0,7% 20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» * 567,72 0,4%