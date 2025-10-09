В Казани начался процесс над участниками пирамиды Frendex, похитивших 135 млн

В Вахитовском суде Казани стартовал судебный процесс против пяти участников финансовой пирамиды Frendex: Алексея Тришакова, Азата Насыбуллина, Рамиса Миндиярова, Алексея Богомолова, Андрея Лобанова. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Все пятеро обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, с мая 2020 года по август 2021 года фигуранты обманули более 300 жителей Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Они обещали потерпевшим высокую прибыль от инвестиций на платформе Frendex.

В результате более 300 россиянам был причинен ущерб в размере более 135 млн руб. Другие участники группы проходят по отдельному уголовному производству.

Диана Соловьёва