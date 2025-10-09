Армения отказалась выдать РФ гражданина Грузии, воевавшего против России

Власти Армении освободили из заключения 29-летнего гражданина Грузии Георгия Кинояна, экстрадиции которого требовала Россия за участие в боевых действиях против РФ на Донбассе. Об освобождении грузинского гражданина сообщил в соцсети гражданский активист Георгий Тумасян, передает телекомпания Pirveli.

«Георгий Киноян на свободе! Армения отказалась выдать его России, поскольку ''это было бы опасно для него''. Большое спасибо властям Армении» — написал активист.

Брат задержанного в Армении Георгия Кинояна Вако Киноян в интервью грузинским журналистам заявил: «Вчера Армения приняла беспрецедентное решение и освободила его прямо из рук России. Георгий в Донецкой республике был приговорен к 7 годам лишения свободы, а 3 сентября был задержан в Армении». Вако Киноян обещал, что вместе с братом вскоре вернется в Грузию.

Между Арменией и Грузией действует договор о взаимной правовой помощи, однако он не регулирует дела об экстрадиции граждан, задержанных по запросу третьих стран.

Лидеры правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) заявляют, что не обращались к Армении с просьбой вернуть грузинских граждан на родину и не выдавать их РФ.

Грузинское правительство всячески препятствует выезду граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях, опасаясь реакции Москвы. Весной 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию официального Тбилиси «аморальной» и отозвал посла из Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси