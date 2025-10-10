Минздрав Татарстана закупит лекарства от болезней легких на 12 млн рублей

Министерство здравоохранения Татарстана планирует закупить 17,7 тыс. упаковок раствора для ингаляций с действующими веществами олодатерол и тиотропия бромид на сумму 12 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Поставка будет осуществляться в два этапа: первая партия (9 тыс. доз) — с 10 по 20 декабря 2025 года, вторая (8,7 тыс. доз) — с 20 мая по 1 июня 2026 года. Лекарство предназначено для граждан, имеющих право на государственную социальную помощь по федеральному закону.

Препарат применяется для длительной поддерживающей терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), хроническим бронхитом и эмфиземой. Эмфизема — хроническое заболевание легких, при котором в легочной ткани содержится слишком много воздуха. Препарат помогает уменьшить одышку, снизить частоту обострений и улучшить переносимость физических нагрузок.

Анна Кайдалова