«Казалось, что министру точно не все равно»

Встреча представителей Российской ассоциации комментаторов с министром спорта страны Михаилом Дегтяревым неожиданно стала резонансной. Предложение одного из комментаторов, который пожелал остаться неизвестным, убрать всех легионеров во время розыгрыша футбольного Кубка России, вызвало у болельщиков волну гнева. На этой встрече побывал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Отвечать за свои слова должен каждый представитель прессы. К сожалению, сейчас это происходит не всегда. Один из коллег после встречи с министром от своего предложения, связанного с Кубком России, отказался и даже попросил не называть его имени. Жаль, что этот эпизод в итоге стал самым обсуждаемым в публичном поле.

Понятно, что лимит на легионеров — тема горячая, хотя официально очень жестких ограничений не предвидится. Сейчас в составе команды РПЛ может находиться 13 иностранцев, на поле — восемь. А планируется 10 в заявке и пять на поле. Таким образом, чиновники собираются дать больше игрового времени россиянам. И стоит сказать, немало людей футбольных новую формулу поддерживают.

Только дело в том, что встреча с министром спорта была организована совсем по другому поводу. Главное — услышать друг друга, возможно, поделиться какими-то идеями. К слову, еще совсем недавно подобные встречи вообще были нереальной историей. А сейчас у комментаторов, журналистов появилась возможность затронуть темы, связанные с развитием спорта в стране.

Встреча продолжалась больше часа. Поговорили о студенческом спорте, вспомнили США, где университетские команды давно стали главным поставщиком игроков в профессиональные клубы практически во всех видах. О государственных деньгах, где все должно быть максимально прозрачно. И даже о возможности наших футбольных клубов существовать полностью без государственного финансирования. Кстати, Дегтярев сказал, что, в принципе, это возможно, только не в ближайшей перспективе.

Если выражаться языком чиновников, было конструктивно. Причем казалось, что министру точно не все равно. По крайней мере, такой заинтересованности у спортивных чиновников высокого полета раньше лично я не встречал. Он готов не только спорить и навязывать свою точку зрения, но и слушать собеседников. Возможно, это только первое впечатление, и со временем все изменится, но пока так.

К тому же Дегтярев собирается встретиться не только с журналистами и комментаторами, но и с футбольными людьми — игроками и тренерами, которые наверняка скажут многое по поводу будущего спорта номер один. Кто знает, может быть, и с болельщиками встреча тоже состоится, хотя врать не буду, об этом разговора не было. Так что делать какие-то выводы рано, но завершить хочу популярным в последнее время словосочетанием — сдержанный оптимизм.

Владимир Осипов