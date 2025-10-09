Путин рассказал, сколько граждан Таджикистана живут и работают в России

На данный момент в России проживает и трудится более 1 млн граждан Таджикистана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в расширенном составе.

«Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты»,— заверил Владимир Путин. По его словам, таджики заняты в различных отраслях, в том числе в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, транспорте и логистике.

Граждане Таджикистана, подчеркнул президент, вносят значительный вклад в развитие российской экономики. Господин Путин добавил, что деньги, которые работающие таджики отравляют домой, — это «серьезное подспорье» и для их семей, и для ситуации в экономике республики.

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Душанбе накануне. Поездка продлится до 10 октября. Сегодня президент провел переговоры с Эмомали Рахмоном тет-а-тет и в расширенном составе. После этого главы государств выступили с заявлениями и подписали документы о сотрудничестве.