Башкирии оставили квоту на выдачу разрешений на проживание иностранцам

Правительство России установило Башкирии на 2026 году квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 100 разрешений на временное проживание в России. Соответствующее распоряжение правительства страны за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На 2025 год республике было выделено столько же разрешений, в 2024 году могли выдавать 250 разрешений, в 2023 году их было 500.

Всего в России в следующем году должны выдать 3802 разрешения, годом ранее их было 5500. Кроме того, установлен резерв квоты в 1140 разрешений. На Приволжский федеральный округ выделено 685 разрешений, больше всего их у Башкирии и Татарстана (по 100), в Самарской области их выдали 80. Меньше всего разрешений у Марий Эл, Мордовии и Чувашской республики (по 10).

Квота на выдачу разрешений на проживание иностранцам выдается на три года. Разрешение позволяет иностранцам работать в стране без патентов, регистрироваться как индивидуальные предприниматели и так далее. Некоторым категориям граждан их выдают без квоты, в том числе беженцам, поступившим на военную службу в России, гражданам Казахстана, Украины и Молдавии, родителям, детям, супругам гражданина, постоянно проживающего в России.

Майя Иванова