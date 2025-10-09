Число госпитализированных с инфекцией школьников из Трехгорного выросло до 24

В Трехгорном госпитализировали с кишечной инфекцией восемь учеников школы №110. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще 16 учащихся отправили в больницу в Самаре. Их сняли с поезда во время поездки в Железноводск, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Дети из этой же школы отправились на поезде в Железноводск. С аналогичными симптомами они были сняты с поезда в Самаре, там госпитализированы 16 детей, остальные с сопровождающими отправились домой. Ситуация мониторится в постоянном режиме, организовано межведомственное взаимодействие»,— пояснили в ведомстве.

В минздраве Челябинской области заявили, что у детей наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания. Южноуральские медики находятся на связи с самарскими коллегами.

По информации министерства образования Челябинской области, в школе №110 организовано дистанционное обучение. С учащимися, педагогами и родителями проведена разъяснительная работа.

Как сообщалось ранее, управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Следователи выясняют причины и условия, которые привели к распространению инфекции.