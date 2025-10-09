Общественные туалеты в Городце закроют на зиму из-за погромов

Власти Городца решили на зиму закрыть уличные общественные туалеты. Причиной стал вандализм посетителей, сообщил глава округа Александр Мудров и выложил в своем Telegram-канале фотографии одного из замусоренных и поврежденных модулей.

«Предчувствую вал комментариев "надо лучше следить за подростками и другими вандалами", "поставьте видеонаблюдение", "введите патрулирование полицией во всех парках" и так далее. Увы, все это выливается в муниципальную копеечку. Наверное, все-таки хорошо себя вести — дешевле, чем чинить новое за хулиганами»,— написал господин Мудров.

Общественные туалеты планируют привести в порядок и снова открыть для посетителей весной. По словам главы Городца, за зиму власти постараются подготовить местную публику, «чтобы сезонное открытие туалетов не было ознаменовано новыми тратами на их восстановление».

Елена Ковалева