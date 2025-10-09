В Инзе Ульяновской области при испытании болотохода погиб начальник вокзала

В Ульяновской области полиция выясняет обстоятельства гибели человека во время переправы через реку Инза на болотоходе. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в региональном УМВД. В ведомстве подробности трагедии не сообщают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Источник «Ъ-Волга», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что вечером в минувшую среду в районе города Инзы Ульяновской области сотрудники железнодорожного вокзала города Инзы в количестве девяти человек решили в качестве эксперимента пересечь речку на болотоходе. Болотоход во время переправы перевернулся, восемь участников переправы сумели выплыть, один — начальник инзенского железнодорожного вокзала Андрей Власов — выплыть не смог и погиб. «Почему было принято решение испытать болотоход в таких условиях и зачем было необходимо это делать вечером, в темное время суток, без специальной подготовки, еще предстоит установить», — заметил собеседник «Ъ-Волга».

Андрей Васильев, Ульяновск