В Нижнем Новгороде городские электрички будут развивать по аналоги с МЦД

Нижний Новгород войдет в число восьми городских агломераций, где проект по работе городских электричек будут развивать по аналоги с Московскими центральными диаметрами (МЦД) Об этих планах сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило.

По его словам, внедрение рельсового транспорта в городские агломерации позволяет снизить нагрузку с автодорожной сети. «Поэтому у нас есть определенные наработки перспективных регионов, где мы тоже планируем именно такие городские электрички развивать",— отметил замминистра (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, в Казани и Нижнем Новгороде проекты по запуску центральных диаметров уже хорошо проработаны. «Также видим перспективы в Перми и по ряду других»,— добавил господин Шило.