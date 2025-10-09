Курьерам приняли фетву

Богословские решения для курьеров-мусульман поставили бизнес в неловкое положение. 7 октября совет улемов Духовного управления мусульман принял фетву о том, что доставщикам не следует перевозить запрещенные грузы, например, алкоголь и свинину. На это негативно отреагировали в Совете по правам человека. Хотя рестораторы уверены, что решение не повлияет на работу общепита. При этом крупные сервисы доставки от комментариев воздерживаются. Тему продолжит Владислав Викторов.

С момента появления фетвы cовета улемов Духовного управления мусульман прошло уже два дня, а крупные сервисы доставки все еще хранят молчание. В «Яндексе» и «Купере» прямо отказались комментировать “Ъ FM” богословское решение. А в Межрегиональной ассоциации курьерских служб пояснили, что это осознанная тактика, поскольку этот вопрос находится в «иной плоскости».

Фетва разделяет все перевозимые доставщиками грузы на халяльные и харамные. И последние, например — алкоголь или мясо животных забитых не по шариатским правилам — можно везти только на утилизацию. Но основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко рассчитывает на компромисс: «Каждый вправе сам для себя решить, следовать этим советам или нет, насколько важна для него эта работа. Поэтому я здесь проблем не вижу. Например, православная церковь в России советует в дни поста посвящать себя каким-то более спокойным занятиям».

8 октября на фетву обратили внимание в президентском Совете по правам человека. Его глава Валерий Фадеев заявил, что она противоречит минимум пяти статьям Конституции. Среди них принципы светского государства, свободы труда и единства экономического пространства. Прояснить ситуацию попытался глава совета улемов, муфтий Шамиль Аляутдинов. По его словам, фетва — это лишь рекомендация, а реакция СМИ создала «удивительный парадокс».

К тому же там есть одно исключение. Например, те же самые запрещенные грузы можно перевозить, если курьер не знает о его происхождении или составе посылки. И с этим проблем не будет, говорит омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «Я не очень понимаю, как это вообще может регулироваться технически, ведь курьер просто забирает заказ, не вскрывает его, не пробует его. Тут все достаточно просто.

Но здесь говорится о доставке алкоголя, а это запрещено. Все работают в рамках закона.

Если ресторан сотрудничает с "Яндексом", гость заказал какие-то блюда, они собраны, приехал курьер, увез. То есть перед ним не отчитываются, что в заказе».

В тоже время в профильных чатах курьеров звучат опасения, что если кто-то из них действительно решит последовать рекомендациям Духовного управления мусульман, то это обернется штрафами от агрегаторов или им станут реже выдавать новые заказы. Такая опция у сервисов есть, если курьер часто отказывается от работы. Но до сих пор не возникало ситуаций, чтобы сотрудники агрегаторов мотивировали отказы именно религиозными взглядами, говорит основатель интернет-магазина продуктов Fstok.ru Анастасия Колчина: «Маловероятно, чтобы все курьеры резко перестали работать, ведь до этого никто ни на что не обращал внимания. Курьеры возят все, что не запрещено доставлять в рамках законодательства Российской Федерации.

Это пока какая-то преждевременная история, вся информация по заказу находится у клиента — и электронный чек, и перечень товаров. Их задача принять его и довезти клиенту».

В профсоюзе «Курьер» “Ъ FM” также ответили, что не получали вопросов по поводу права отказаться от заказа, если его состав противоречит исламу. При этом добавили, что «ввиду известных обстоятельств», немногие трудовые мигранты готовы обращаться в профсоюзы или к правозащитникам.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова, Владислав Викторов