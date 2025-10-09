Предлагаемая зарплата в Удмуртии достигла 69 тысяч рублей в сентябре

Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии составила 69 тыс. руб. в сентябре (+0,5% относительно августа). Это на 13,7% меньше, чем в среднем по РФ. Такие данные приводят аналитики hh.ru. Ожидаемая соискателя в республике зарплата — 60 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На рынке труда Удмуртии в сентябре наблюдалась умеренная конкуренция: на одну вакансию приходилось 5,5 резюме. Это на 0,9 пункта ниже, чем в среднем по стране. На серьезную нехватку кадров указывает показатель ниже четырех резюме на вакансию.

«Активность работодателей на рынке труда в сентябре по сравнению с августом практически не изменилась (+2%). За месяц компании открыли 10,4 тыс. вакансий. При этом в годичной динамике мы продолжаем наблюдать “охлаждение” рынка и снижение объемов найма. По сравнению с сентябрем прошлого года в Удмуртии количество вакансий уменьшилось на 19%, а по России в целом — на 26%»,— рассказала директор hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

Соискатели, напротив, в сентябре стали активнее: они создали или обновили 56,6 тыс. резюме, что на 4% больше, чем в августе. Рост в годичной динамике — 30%.